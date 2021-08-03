Муса Евлоев. Фото: Министерство обороны Российской Федерации https://ru.wikipedia.org

03 августа 2021, 15:41

Ингушский борец Евлоев выиграл олимпийское золото

В финальной схватке на Олимпиаде в Токио уроженец Ингушетии Муса Евлоев победил армянского борца Артура Алексаняна. Россиянин получил золотую медаль, Алексанян выиграл серебро.

В турнире по греко-римской борьбе в весе до 97 килограммов на Олимпийских играх в Токио чемпионом стал россиянин Муса Евлоев.

В финале он выиграл у представителя Армении Артура Алексаняна  со счетом 5:1. Евлоев назвал своего соперника по финалу очень сильным спортсменом. "Я боролся здесь с очень серьезными борцами, соперник по финалу был очень сильным, спасибо ему", - привело его слова ТАСС

Медаль Евлоева стала первой золотой наградой российской делегации в борьбе, а также 13-й золотой наградой российской делегации на Олимпиаде в токио, также российские спортсмены завоевали 21 серебряную и 20 бронзовых наград, сообщил "Чемпионат".

В Магасе на площади Алания установили уличный экран, на котором транслировалась финальная схватка Евлоева и Алексаняна, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Артур Алексанян принес делегации Армении вторую награду на Олимпийских играх, сообщило издание  "Новости Армения".  По информации издания, в полуфинале армянский борец повредил ногу. 

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального. 2 августа армянский гимнаст Артур Давтян завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио, его медаль стала первой для Армении на Олимпиаде.  1 августа уроженец Чечни Имам Хатаев получил бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио, выиграв первую награду для России в боксе, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Грузинский борец выиграл серебро на Олимпиаде", "Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде", "Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль".

Автор: "Кавказский узел"

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