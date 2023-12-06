Армянские правозащитники обвинили силовиков в неправововом преследовании Зурабовой

06 декабря 2023, 03:03

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Силовики без правовых оснований вторглись в шелтер, где находилась сбежавшая от семейного насилия уроженка Ингушетии Фатима Зурабова, сообщила гуманитарная организация "Новое поколение". Юристы потребовали дать правовую оценку действиям силовиков, рассказала адвокат Ани Чатинян. Правозащитник Артур Сакунц исключил риск экстрадиции Зурабовой в Россию.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, сбежавшую от семейного насилия. Правозащитники сообщили, что приехавший за девушкой родственник пригрозил ей тюрьмой за побег. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи срочно подал прошение в Европейский суд по правам человека, требуя запретить экстрадицию Зурабовой из Армении в Россию. 15 ноября стало известно, что девушка освобождена и находится в безопасном месте. 16 ноября представитель Следкома Армении сообщил, что Зурабова доставлена на допрос в связи с заявлением про ее исчезновение и не встречалась с родными. Полиции поручено обеспечить ее безопасность.

Сотрудники Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД Армении совершили противоправные действия, вторгнувшись без каких-либо правовых оснований в шелтер, где находилась Фатима Зурабова. Инцидент произошел 24 ноября в 21.15 вечера, пишет гуманитарная организация «Новое поколение» на своем официальном сайте.

По данным организации, силовики потребовали открыть дверь временного приюта под предлогом встречи с Фатимой Зурабовой. «Работник шелтера потребовал предоставить основание, однако силовики заявили, что им надо поговорить с Зурабовой и уточнить вопросы, связанные с ее безопасностью. В итоге силовики встретились с Зурабовой, но она отказалась общаться без адвоката. Юрист по телефону потребовал от силовиков предоставить основания, подтверждающие законность их действий, однако силовики этого не сделали. Юрист по просьбе Зурабовой потребовал от силовиков покинуть шелтер, договорившись вернуться к этой теме в рабочий день при наличии у силовиков правового основания. Но силовики продолжили задавать вопросы Зурабовой и покинули шелтер после того, как она отказалась отвечать на вопросы. Но и после этого силовики остались на территории, прилегающей шелтеру», - говорится в заявлении.

Юрист проинформировал об инциденте начальника Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции МВД Армении Вагинака Мартиросяна, указано в статье. «Начальник управления заявил, что изучаются обстоятельства инцидента, произошедшего в полицейском участке, о котором писали СМИ. При этом он уклонился от ответа, откуда у силовиков сведения о шелтере. Начальник управления попросил позволить сотрудникам и взять у Зурабовой объяснения, но юрист отказал из-за отсутствия каких-либо правовых оснований и отсутствия адвоката. Договорились, обсудить вопрос в рабочий день при наличии правового основания и в присутствии адвоката. Но и после этого на территории, прилегающей к шелтеру, были замечены полицейские в штатском, которые покинули территорию после того, как юрист и офис омбудсмена позвонили начальнику управления и потребовали отозвать силовиков», - утверждает организация.

Силовики попытались получить информацию о Фатиме Зурабовой у психолога шелтера, но получили отказ. «Силовики допустили противоправные действия, в частности, находились в шелтере без правовых оснований, нарушили права иных лиц, находящихся в шелтере, раскрыв их личности, без согласия Зурабовой сфотографировали ее, задавали вопросы без ее согласия и в отсутствии адвоката», - подчеркнуто в сообщении.

Гуманитарная организация призывает силовиков действовать в рамках Конституции и законодательства, Генпрокуратуру – дать правовую оценку действиям силовиков, а офис омбудсмена – обеспечить прозрачностью расследования и защищать права граждан.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц пояснил, что гуманитарная организация «Новое поколение» предоставила Фатиме Зурабовой место в шелтере, правовую же помощь оказывают они.

По его словам, Зурабова относится сразу к двум категориям граждан, нуждающихся в защите. «Первая категория – жертва домашнего насилия. Но в Армении защита этой категории лиц недостаточна эффективна. Вторая категория – гражданка иностранного государства, которой грозит экстрадиция. Эта категория граждан защищена. Армения отказывает в экстрадиции странам, даже если это союзная страна, где практикуется внесудебная казнь, есть угроза жизни и здоровья», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, юристы правозащитной организации подали заявление в Генпрокуратуру по факту противоправных действий силовиков в шелтере гуманитарной организации «Новое поколение». «Как бы не старались родственники Фатимы Зурабовой, выкрасть и вывести ее из страны не удастся. Такой угрозы нет. Даже если им удастся выкрасть ее, пересечь границу они не смогут», - подчеркнул Сакунц.

В Миграционную службе Армении запрос о предоставлении убежища Фатиме Зурабовой не подавался, сообщила «Кавказскому узлу» адвокат Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Ани Чатинян.

По ее мнению, после инцидента в шелтере нет уверенности, что полиция способна обеспечить безопасность Зурабовой. «Логика шелтера именно в том, что о его местонахождении никто не должен знать. Чтобы избежать мести или расправы. И возникает вопрос, откуда информация, в каком именно шелтере Зурабова, стала доступна силовикам? Мы этот факт указали в нашем заявлении, в котором требуем следствие дать правовую оценку действиям силовиков, вторгнувшихся в шелтер», - отметила она.

Чатинян также рассказала, что подавалось еще одно заявление с требованием дать правовую оценку действиям силовиков в полицейском участке, куда доставили Зурабову после задержания. «Личные связи родственников Зурабовой – один из наиболее важных аспектов. Кто-то влиятельный добивается, что у нее отбирают телефон, кто-то появляется в кабинете полицейского участка, где его не должно быть. Об этом Зурабова в присутствии адвоката давала объяснения в течение пяти часов», - пояснила адвокат.

Армянским правозащитникам не известно, было ли возбуждено дело по кражи, о чем угрожала мать девушке, добавила она. «На данный момент родственники Зурабовой не предпринимали каких-либо попыток ее вернуть. Нам бы об этом было известно», - подчеркнула Чатинян.

По ее словам, месторасположение шелтера, в котором находится Зурабова, держится в тайне, исходя из соображений безопасности. «Вторжению силовиков в шелтер предшествовала публикация о ней в местной прессе», - сказала адвокат.

В пресс-службе Генпрокуратуры Армении «Кавказскому узлу» сообщили, что передали заявление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в шелтере в Следственный комитет Армении.

Следственный комитет Армении получил заявление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в шелтере, заявил «Кавказскому узлу» пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян. «Заявление правозащитников находится на стадии изучения», - пояснил он, добавив, что Следком закрыл уголовное дело об исчезновении Зурабовой.

В июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, но власти предпочитают не замечать проблему.

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