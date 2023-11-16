Полиции поручено обеспечить безопасность Фатимы Зурабовой

16 ноября 2023, 19:44

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Фатима Зурабова была доставлена на допрос в связи с заявлением об ее исчезновении и не встречалась с родственниками, заявил представитель Следкома Армении. Полиции поручено обеспечивать безопасность сбежавшей от домашнего насилия уроженки Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Армении задержали 21-летнюю уроженку Ингушетии Фатиму Зурабову, сбежавшую от семейного насилия. Правозащитники сообщили, что приехавший за девушкой родственник пригрозил ей тюрьмой за побег. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи срочно подал прошение в Европейский суд по правам человека, требуя запретить экстрадицию Зурабовой из Армении в Россию. 15 ноября стало известно, что девушка освобождена и находится в безопасном месте.

10 ноября в линейное отделение аэропорта Звартноц было подано сообщение, о том, что Фатима Зурабова 8 ноября в 15.30 прибыла в Ереван рейсом из Минвод, и с тех пор ее местонахождения неизвестно, сообщил в Facebook* пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его словам, по факту исчезновения уроженки Ингушетии было возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 155 УК Армении "Убийство". "14 ноября полиция обнаружила россиянку и доставила на допрос в качестве свидетеля. В своих показаниях Фатима Зурабова заявила, что в Ингушетии периодически подвергалась насилию. Данные армянской организации, которая помогает жертвам семейного насилия, Фатима Зурабова нашла в Интернете, вышла с ними на контакт. Представитель организации, узнав ее историю, помог купить билет в Армению, где для нее арендовали жилье в Аштараке. Фатима Зурабова заявила, что не подвергалась насилию в Армении, и никто ей не причинял вреда", - отметил представитель Следкома Армении.

Фатима Зурабова не изъявила желания возвращаться в Ингушетию из-за угроз, добавил Абрамян. "Полиции поручено обеспечивать безопасность Фатимы Зурабовой", - заявил он, опровергнув сведения, что Фатима Зурабова встречалась или общалась с кем-либо из родственников или членов семьи.

Следствие получило сообщение об исчезновении Фатимы Зурабовой 11 ноября, а так как на момент получения сообщения место ее нахождения было неизвестно более трех дней, уголовное дело возбудили по статье "Убийство" , пояснил Абрамян корреспонденту "Кавказского узла". "Согласно законодательству, если человек считается без вести пропавшим более трех дней, уголовное дело возбуждается по факту возможного убийства. После обнаружения человека живым уголовному производству дается соответствующая правовая оценка", - отметил представитель следствия.

В июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали, что в России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, но власти предпочитают не замечать проблему.

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