Ростовский дзюдоист Ильясов завоевал "бронзу" на Олимпиаде

29 июля 2021, 13:50

Дзюдоист из Ростовской области Нияз Ильясов победил сегодня в поединке борца из Грузии Варлама Липартелиани и принес России вторую бронзовую медаль по дзюдо на Олимпийских играх в Токио.

Дзюдоист Нияз Ильясов из Ростовской области сегодня одержал победу в поединке в весовой категории до 100 килограммов.

Ильясов одолел борца из Грузии Варлама Липартелиани и стал бронзовым призером на Олимпийских играх в Токио, пишет "Коммерсант".

Медаль Ильясова стала для России на Олимпийских играх в Токио второй по дзюдо и 26-й в общем счете. Ниязу Ильясову 25 лет, он серебряный (2019) и бронзовый (2018) призер чемпионатов мира, двукратный победитель турниров Большого шлема (2018, 2020), сообщило сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля гимнастка из Ростовской области Владислава Уразова завоевала олимпийское золото. Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории Олимпийских игр выиграла золотые медали в командном многоборье.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".