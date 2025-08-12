Украинка осуждена в Ростове-на-Дону за службу в ВСУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданку Украины, служившую в 2018 году в вооруженных силах Украины, участницей террористического сообщества.

Осужденной гражданке Украины Елене Ипатовой 54 года. Женщина была задержана 14 марта и арестована, но после 2 апреля ее отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. После оглашения приговора Ипатову взяли под стражу в зале суда.

Ипатовой вменялось участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК России), суд приговорил ее к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима, сообщила сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Медиазона"*.

Согласно данным прокуратуры ДНР, Ипатова в течение нескольких месяцев, с января 2018 года до весны того же года, служила медработником в отдельном штурмовом батальоне "Айдар" вооруженных сил Украины, в России это подразделение объявлено террористической организацией.

МВД Украины с 20 февраля 2025 года разыскивает Ипатову как пропавшую без вести в Луганской области, карточка ее розыска есть на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал о других приговорах украинским военным, вынесенных в Ростове-на-Дону. Так, в июне суд приговорил к 13 годам лишения свободы украинского рядового Аркадия Любченко, признав его виновным в участии в террористической организации. В начале августа к такому же сроку суд приговорил украинского военного Ярослава Черняка по аналогичному обвинению.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.