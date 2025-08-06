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03:23, 6 августа 2025

Военный из Украины осужден в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы украинского военного Ярослава Черняка, признав виновным в участии в террористической организации.

Приговор участнику одного из украинских нацбатальонов Ярославу Черняку вынесен Южным окружным военным судов 5 августа, он признан виновным в работе на террористическую организацию.

По данным следствия, гражданин Украины Ярослав Черняк в 2024 году вступил в ряды террористической организации, дислоцировался он в городе Дружковка Константиновского района, был стрелком-санитаром. До ноября того же года Черняк непосредственно принимал участие в боевых действиях, пишет 5 августа "Коммерсант".

Черняку было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности этой организации). Он признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне суд приговорил также к 13 годам лишения свободы украинского рядового Аркадия Любченко, признав его виновным в участии в террористической организации.

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Автор: "Кавказский узел"

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