Украинский военный осужден в Ростове-на-Дону

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы украинского рядового Аркадия Любченко, признав его виновным в участии в террористической организации.

Приговор рядовому Любченко вынес 16 июня Южный окружной военный суд.

По данным следствия, Любченко в ноябре 2023 года прошел обучение в одном из учебных центров ВСУ, после чего по своему желанию перевелся в один из нацбатальонов. В его составе он участвовал в боях в районе села Константиновка. В ноябре 2024 года он был взят в плен. Ему предложили сдаться, однако он открыл огонь по российским военным, пишет "Лента.ру".

Любченко признан виновным в участии в террористической организации и приговорен к 13 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшиеся - в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жительнице Мариуполя Наталье Андроновой, признав ее виновной в призывах к терроризму и экстремизму в интернете.

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