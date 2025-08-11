Житель Новошахтинска осужден за участие в террористическом сообществе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Новошахтинска Кирилла Солонина к 14 годам заключения по делу о причастности к террористической организации и сотрудничестве с иностранцами.

Дело Кирилла Солонова рассматривал Южный окружной военный суд. Мужчине вменялось участие в террористическом сообществе и участие в террористической организации (часть 2 статьи 205.4 и часть 2 статьи 205.5 УК России) и конфиденциальное сотрудничество с иностранными государством (статья 275.1 УК России).

Согласно версии обвинения, Солонов изучил идеологию националистического военизированного формирования "Русский добровольческий корпус", признанного в России террористической организацией. В ноябре 2022 года, находясь в Новошахтинске, он направил на электронный адрес организации свои анкетные данные, сообщив, что готов вступить в нее и действовать в ее интересах, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Следствие и суд сочли, что Солонов, стремясь завоевать доверие представителей организации, в переписке с ними взял на себя поджог опорного пункта полиции в Новошахтинске, о котором он прочитал в интернете.

30 мая 2023 года в переписке с участником организации Солонов "подтвердил готовность продолжить участие" в ее деятельности, снова передав ему анкетные данные и фотографию загранпаспорта. Следствие считает, что он собирался использовать умения, полученные во время срочной службы и почерпнутые из публикаций о ведении боевых действий в интернете.

В суде Солонов полностью признал свою вину, говорится в сообщении официального Telegram-канала Южного окружного военного суда. Он приговорен к 14 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Дело Кирилла Солонова суд рассматривал с марта. За год до передачи дела в суд, 14 марта 2024 года, данные уроженца Новошахтинска были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В мае этого года Солонову исполнилось 30 лет.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам заключения жителя Новороссийска Михаила Комкова, признав его виновным в работе на украинские спецслужбы.

