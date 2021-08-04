04 августа 2021, 16:50

Грузинский тяжелоатлет завоевал олимпийское золото

Лаша Талахадзе установил на Олимпийских играх в Токио три мировых рекорда и принес Грузии вторую золотую медаль.

В рывке Талахадзе, выступающий в весовой категории более 109 килограммов, поднял 223 килограмма в третьем подходе, что является одновременно и олимпийским, и мировым рекордом. Предыдущий рекорд также принадлежит Талахадзе – 222 килограмма, проинформировало Report.ge.

Талахадзе установил и мировой рекорд в толчке, подняв 265 килограммов, также побив свой рекорд. По сумме двоеборья Талахадзе набрал 488 килограммов, что также является мировым рекордом, проинформировал "Sputnik Грузия". Талахадзе отстоял свой олимпийский титул и стал первым в Грузии дважды чемпионом Олимпийских игр, сообщило издание.

Это второе золото Грузии на Олимпиаде в Токио. Сборная Грузии завоевала семь медалей – две золотых, четыре серебряных и одну бронзовую, сообщило издание "Новости Грузия".

Как писал "Кавказский узел", 2 августа борец Якоб Каджая, выступающий в супертяжёлой весовой категории, проиграл трехкратному олимпийскому чемпиону кубинцу Михаину Лопес Нуньесу и завоевал серебряную медаль.

В Токио проходят Олимпийские игры, перенесенные из-за пандемии коронавируса на год. В них участвуют сборные Азербайджана, Армении и Грузии, а российские спортсмены после допинговых скандалов выступают под флагом Олимпийского комитета России вместо национального, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказские спортсмены на Олимпиаде в Токио".

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Грузинский легкоатлет отстранен от Олимпиады за допинг", "Гимнаст Артур Давтян принес Армении первую за Олимпиаду медаль",  "Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде".

Автор: "Кавказский узел"

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