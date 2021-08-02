Якоб Каджая. Фото: REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW

02 августа 2021, 16:11

Грузинский борец выиграл серебро на Олимпиаде

Борец Якоб Каджая, выступающий в супертяжёлой весовой категории, проиграл сегодня трехкратному олимпийскому чемпиону кубинцу Михаину Лопес Нуньесу и завоевал серебряную медаль.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио, уступив в финале соревнований в весовой категории свыше 100 кг Лукашу Крпалеку из Чехии. Эта медаль стала четвертой для грузинской команды,  все их принесли дзюдоисты.

В финале турнира по греко-римской борьбе грузинский спортсмен, выступающий в супертяжёлой весовой категории (более 130 килограммов), Якоб Каджая встретился с трехкратным олимпийским чемпионом кубинцем Михаином Лопесом Нуньесом.  Каджая уступил сопернику со счетом 0:5, сообщило сегодня издание Report.ge.

Серебро Каджая стало для сборной Грузии шестой медалью на Олимпиаде в Токио. Грузинские спортсмены завоевали одно золото, четыре серебра и одну бронзу в общекомандном зачете Грузия поднялась на 26-е место, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

31 июля украинский тяжелоатлет Антон Плесной, выступающий за Грузию, стал бронзовым призером Игр в весовой категории до 96 килограммов, сообщило издание. 

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде", "Чеченский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде", "Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль".

Автор: "Кавказский узел"

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