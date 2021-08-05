Альберт Батыргазиев. Кадр видео Матч ТВ https://www.youtube.com/watch?v=i34e3PVgPEc

05 августа 2021, 10:51

Боксер из Дагестана завоевал золотую медаль на Олимпиаде

Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев одержал победу на Олимпиаде в Токио над спортсменом из США Дюком Рэганом и принес России 15-ю золотую медаль.

Боксер из Дагестана Альберт Батыргазиев завоевал на Олимпийских играх в Токио золотую медаль на соревнованиях в весе до 57 килограммов.

По итогам трех раундов решением судей Батыргазиев одержал победу над спортсменом из США Дюком Рэганом со счетом 3:2, передал сегодня Чемпионат.com.

Бронзовыми призерами в этой категории стали кубинец Лазаро Альварес и ганец Самуэль. Золотая медаль Батыргазиева стала для России 15-й по счету на Олимпиаде в Токио. В активе российских спортсменов также 21 серебряная и 19 бронзовых медалей. Всего 55 наград, отметил сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 3 августа стало известно, что спортсмен Муса Евлоев из другого региона СКФО – Ингушетии, завоевал золотую медаль на Олимпиаде победив в турнире по греко-римской борьбе в весе до 97 килограммов армянского борца Артура Алексаняна.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

Примечание:

"Грузинский борец выиграл серебро на Олимпиаде", "Два грузинских дзюдоиста лишены аккредитаций на Олимпиаде", "Ростовская рапиристка Коробейникова завоевала вторую олимпийскую медаль".

Автор: "Кавказский узел"

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