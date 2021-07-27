Суд оставил под арестом мэра Каджарана

27 июля 2021, 15:41

Апелляционный суд Армении оставил в силе арест мэра Каджарана Манвела Парамазяна, обвиняемого в похищении человека, взяточничестве, мошенничестве и давлении на избирателей.

"Кавказский узел" писал, что Манвел Парамазян был задержан 8 июля после обысков в его доме, а также на Зангезурском медно-молибденовом комбинате. Кроме него, в июле были арестованы мэр Гориса Аруш Арушанян, глава общины Сисиан в Сюникской области Артур Саргсян и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян. Оппозиция уверена, что преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами досрочных парламентских выборов, и 22 июля организовала в Ереване сбор подписей в их поддержку, однако полиция запретила акцию.

По итогам внеочередных парламентских выборов в Армении больше половины голосов получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил 21,9%. Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения, но Конституционный суд Армении оставил в силе итоги выборов. К 23 июля армянские правоохранители возбудили 78 уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах. По этим делам обвиняются 83 человека.

Апелляционный суд Армении сегодня отклонил жалобу защиты, оставив в силе решение суда первой инстанции об аресте мэра Каджарана Манвела Парамазяна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ерванд Варосян.

Адвокат отметил, что для защиты, которая безуспешно требовала отвода судьи Армена Даниеляна, сегодняшнее решение суда было совершенно ожидаемым. Защита считает, что дело об аресте Парамазяна намеренно было направлено судье, который "выполняет заказ властей".

"Нам уже заранее было ясно, какое будет принято решение", - сказал Ерванд Варосян, пообещав, что решение апелляционного суда защита обжалует в кассационном суде, а при необходимости подаст иск в Европейский суд.

Договоренность о внеочередных выборах в Армении была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением страны в боях за Нагорный Карабах, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".