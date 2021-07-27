Адвокаты мэра Каджарана объявили бойкот суду

27 июля 2021, 09:41

Защита проигнорировала судебное слушание по жалобе на арест мэра Каджарана Манвела Парамазяна из-за отказа судьи взять отвод, сообщила адвокат мэра.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля был задержан мэр Каджарана Манвел Парамазян, в доме которого, а также на Зангезурском медно-молибденовом комбинате провели обыски. В июле также были арестованы мэр Гориса Аруш Арушанян по делу о подкупе избирателей, глава общины Сисиан в Сюникской области Артур Саргсян по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян по делу о хищении бюджетных денег. По мнению оппозиции, преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами выборов. 22 июля в Ереване был организован сбор подписей в поддержку глав Каджарана, Сисиана, Гориса и бывшего главы Мегри, однако полиция запретила проводить акцию.

Слушание жалобы на арест своего подзащитного бойкотировала защита мэра Каджарана Самвела Парамазяна, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Лусине Мартиросян.

По ее словам, адвокаты направили ходатайство об отводе судьи Армена Даниеляна, который должен был рассматривать жалобу, но суд отказал в прошении. Защита выразила несогласие, что дело направлено судье, который "выполняет заказ властей", подчеркнула Мартиросян.

"Процесс распределения дел судьям систематизирован, но председатель суда Тигран Саакян вручную завизировал слушание жалобы. Это подтверждает информацию в СМИ, что Служба национальной безопасности Армении при обыске в суде изъяла компьютеры, в том числе те, которые визируют (распределяют) дела судьям. Однако даже при наличии непреодолимых проблем, по закону, председатель суда не должен был (назначать судью) по своему усмотрению или желанию, а в алфавитном порядке", - пояснила Мартиросян.

Служба национальной безопасности провела обыск в Апелляционном суде, во время которого были изъяты компьютеры суда, сообщил 22 июля портал Factor.am. Издание, ссылаясь на свой источник, отметило, что обыск провели в рамках уголовного дела о визировании дел судьям. По состоянию на 26 июля, на сайте СНБ нет пояснений на счет публикации портала.

Компьютеры изъяли по указанию властей, которые желают, чтобы дела распределялись лояльным им судьям, предположила адвокат. "Нет никаких обоснований, почему были изъяты компьютеры. Судья должен был, прежде чем начать слушание, выяснить, согласно каким нормами дело было направлено ему", - пояснила она.

Парамазян обвиняется в мошенничестве, даче взятки и препятствовании свободному волеизъявлению избирателей. Одно из обвинений связано с приобретением земельного участка в 2017 году одним из друзей Парамазяна и в дальнейшем его перепродажей по более высокой цене, сообщил 26 июля "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" также писал, что на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в Армении 20 июня, больше половины голосов получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил, по данным ЦИК, 21,9% голосов. Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе досрочных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня. Однако Конституционный суд Армении оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах внеочередных парламентских выборов. 23 июля стало известно, что армянские правоохранители возбудили 78 уголовных дел, связанных с нарушениями на прошедших выборах. По этим делам обвиняются 83 человека.