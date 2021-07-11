11 июля 2021, 15:08

Избирком Армении разрешил арестовать депутата Закаряна

Бывший мэр Мегри Мхитар Закарян, ставший депутатом парламента и подозреваемый по делу о хищении бюджетных денег, не пришел на заседание Центризбиркома Армении, поэтому комиссия удовлетворила просьбу прокуратуры о его уголовном преследовании и аресте.

Центризбирком Армении удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности и аресте бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна, который занимает 17-е место в избирательном списке блока "Айастан" ("Армения").

Заседание ЦИК было перенесено на сегодня по просьбе самого Закаряна, который объяснил свою просьбу необходимостью приехать и лично принять участие в заседании. Заседание было перенесено, но Закарян на него не явился, сообщает сегодня "Арменпресс", уточнив, что Закаряна подозревают в присвоении денег из бюджета Мегри.

Согласно Избирательному кодексу, уголовное преследование избранного кандидата в депутаты до принятия им полномочий может возбуждаться только с согласия ЦИК. Комиссия одобрила уголовное преследование Закаряна, поскольку он не пришел на заседание, информирует сегодня "Sputnik Армения".

Следователи предполагают, что избранный депутатом Мхитар Закарян, будучи мэром Мегри, утвердил договор одного из местных жителей на аренду земли, а затем этот участок был передан в субаренду в несколько десятков раз дороже для строительства станции сотовой связи. В результате муниципальный бюджет недополучил почти 3,7 млн драмов (более 7 тысяч долларов), пишет издание.

Мхитар Закарян подал заявление об отставке с поста мэра Мегри 9 июля, сообщила в тот же день Panorama.am.

Об отставке Закарян заявил 9 июля на заседании совета старейшин города. По его словам, хотя блок "Айастан" пока не заявлял официально, что возьмет мандаты, но, скорее всего, будет принято такое решение, и он пойдет в парламент, так как занимал 21-ю строчку в списке блока, получившего 29 мандатов. Закарян подчеркнул, что со стороны властей никакого давления на него не оказывалось, сообщил 9 июня "Sputnik-Армения".

"Кавказский узел" писал, что внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Больше половины голосов на выборах получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения в ходе выборов. 27 июня ЦИК обнародовал окончательные результаты выборов - "Гражданский договор" набрал 53,91% голосов, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" - 21,9% голосов, блок "Честь имею" - 5,22%. 2 июля "Айастан" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали заявления в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в боях за Нагорный Карабах. Однако ответственность за поражение в войне с Азербайджаном граждане Армении возлагают и на тех, кто был у власти ранее, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

"Апелляционный суд оставил на свободе мэра Мегри", "Сотни армянских активистов потребовали не подписывать соглашение с Азербайджаном", "Противник Пашиняна освобожден после задержания в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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