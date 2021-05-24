Апелляционный суд оставил на свободе мэра Мегри

24 мая 2021, 16:48

Суд отклонил жалобу прокурора и отказался арестовать мэра общины Мегри Мхитара Закаряна по обвинению в хулиганстве во время визита Пашиняна в Сюникскую область.

Как писал "Кавказский узел", жители Сюникской области, потребовавшие отставки премьер-министра Армении, 21 апреля преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, после этого, по данным оппозиции, были задержаны более 50 человек, в том числе глава общины Мегри. Суд общей юрисдикции ереванских округов Аван и Нор Норк 23 апреля и суд в Ереване 25 апреля признали, что следователи незаконно задержали мэра города Мегри Мхитара Закаряна.

Апелляционный суд Армении под председательством судьи Армена Бекташяна рассмотрел сегодня жалобу прокурора на решение нижестоящих судов об отказе в аресте Мхитара Закаряна, сообщило News.Am со ссылкой на адвоката Закаряна Ерема Саркисяна.

Решение суда первой инстанции, который отклонил ходатайство прокурора об аресте Закаряна, оставлено в силе, проинформировал "Sputnik-Армения".

О том, кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".