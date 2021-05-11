11 мая 2021, 12:33

Противник Пашиняна освобожден после задержания в Ереване

Житель Тавушской области, задержанный около парламента Армении на акции протеста против Никола Пашиняна, освобожден после составления протокола об административном нарушении, сообщила сегодня полиция Еревана.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая житель Иджевана привел к парламенту Армении осла и заявил, что вернет на нем Никола Пашиняна в родной город. Полицейские не позволили активисту подойти к зданию парламента и увезли его в отдел.

Противники Пашиняна регулярно проводят акции протеста с требованием его отставки, считая Пашиняна ответственным за передачу Азербайджану территорий Нагорного Карабаха осенью 2020 года. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Задержанный был доставлен в отделение полиции, но позднее освобожден, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы полиции Еревана.

По его словам, на мужчину составлен протокол по статье 182 КоАП (неподчинение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов), информирует "Sputnik Армения".

Задержанным был 36-летний житель Тавушской области Севада Гукасян, уточняет сайт криминальной хроники Shamshyan.

Напомним, 18 марта Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент планируется провести 20 июня. 25 апреля он ушел в отставку, но продолжил исполнять обязанности главы правительства. Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны были дважды отклонить кандидатуру Пашиняна на пост главы кабмина, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. 3 мая и 10 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна, после чего парламент был распущен, а президент Армен Саркисян подписал указ о назначении внеочередных парламентских выборов на 20 июня.

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Примечание:

"Массовый митинг в поддержку предвыборного блока Кочаряна прошел в Ереване", "Полиция Армении пресекла акции протеста против визита Лаврова", "Парламент Армении одобрил поправки в Избирательный кодекс".

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