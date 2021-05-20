Сотни армянских активистов потребовали не подписывать соглашение с Азербайджаном

20 мая 2021, 20:19

Участники акции у здания правительства Армении выступили против анонсированного Николом Пашиняном подписания договора с Азербайджаном. Полиция насчитала 800 протестующих.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства о намерении подписать соглашение с Азербайджаном, но при этом не раскрыл содержание документа. Президент Армен Саркисян указал, что в переговорах не участвовал и призвал вести их публично. Парламентская оппозиция настаивает, что подобные решения нельзя принимать до выборов, пока не утверждены составы парламента и правительства.

Заявление Пашиняна прозвучало на фоне пограничного конфликта с Азербайджаном. Армянские власти утверждают, что в мае сотни азербайджанских солдат проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей. Ереван обратился за военной помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности, а Баку настаивает, что солдаты не нарушили границу, а только уточнили ее и заняли принадлежащую Азербайджану территорию, сообщается в материале "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Сотни активистов собрались сегодня у здания правительства Армении с требованием не подписывать соглашение о демаркации и делимитации границ с Азербайджаном, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий. По оценке организаторов, в начале акции собралось около пяти сотен человек, однако позже полиция насчитала около 800 активистов.

К зданию правительства стянуты внутренние войска и спецназ - "красные" и "черные" береты. Собравшиеся обвинили силовиков, что те защищают предателей, что вызвало возмущение правоохранителей. "70 полицейских остались на полях сражений. Мы не хотим допустить беспорядков", - заявил один из высокопоставленных силовиков активистам.

Протестующие скандируют слова "предатель" и "турок". Никол Пашинян не имеет права подписывать какой-либо договор, ущемляющий интересы армянского государства, заявил в ходе акции представитель гражданской инициативы "Айк" Грайр Костанян. Он раскритиковал оппозиционные силы, которые, по его словам, должны были возглавить протестное движение. "Где 17 политических сил, которые вышли на улицу и заглушили протест после войны. Почему молчите? Согласны с решением или не смеете перечить Кремлю, который является автором этого сценария?" - сказал активист.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года оппозиция обвинила Никола Пашиняна в капитуляции перед Азербайджаном и потребовала его отставки. Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".