Пользователи соцсети посочувствовали продавцу поддельных сертификатов о вакцинации в Чечне

18 июля 2021, 02:08

ЧГТРК "Грозный" опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео о задержании 63-летнего жителя Чечни за подделку сертификатов о вакцинации, а также его знакомого, который, как считают полицейские, помогал ему. Пользователи соцсети посочувствовали задержанному и предположили, что никто бы не продавал поддельные сертификаты, если бы не было принудительной вакцинации.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Чечне задержали 17 июля двух мужчин, заподозренных в подделке сертификатов о вакцинации.

Видео о задержании двух мужчин, которые, по данным МВД по Чечне, занимались подделкой и реализацией поддельных сертификатов о вакцинации, опубликовано вечером 17 июля в Instagram-аккаунте ЧГТРК "Грозный". По данным на 02.08 мск сегодня, 18 июля ролик набрал 35 329 просмотров и 25 комментариев.

Пользователи Instagram посочувствовали задержанным. "А кто виноват? Виноваты те, кто нарушают права людей и заставляют принудительно делать эту вакцину! Не было бы принудиловки, никто не покупал бы!" - считает laysan13131313.

"Какой милый дедушка", - охарактеризовала одного из задержанных map.yam. "Вот именно, что приятный. Он, наверное, как лучше хотел", - ответила ей sedaasedaaaa056.

"Я думаю, наступит такое время, когда о нем будут вспоминать с большим уважением", - предполагает zuli_95_eyy.

"А что, так можно было???" - иронизирует visaeva_anj.

"Самых опасных преступников поймали", - пошутила vest.a935.

"Хороший человек, я часто видел его в мечети, жалко!" - сообщил mustafa_186_reg.

Аналогичное видео ЧГТРК "Грозный" опубликовала в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте", оно набрало, по данным на 02.08 мск сегодня, 18 июля, 265 просмотров. Комментариев под ним пользователи соцсети пока не оставили.

Напомним, что 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте региона, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, с 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. Они также назвали бессистемными проверки в мечетях справок о вакцинации.