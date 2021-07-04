Верующие в мечети. Фото: REUTERS/Алексей Насыров

04 июля 2021, 04:55

Власти Чечни ограничили заполняемость мечетей и храмов до 50%

С сегодняшнего дня заполняемость мечетей и храмов в Чечне снижена до 50% при условии соблюдения масочного режима и предоставления сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. По мнению правозащитников, Кадыров, опередив других губернаторов с отменой масочного режима, пытается показать федеральному центру, что в Чечне раньше всех преодолели эпидемию коронавируса.

Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне решил ограничить посещаемость мечетей и храмов до 50% при условии ношения масок прихожанами и предоставления сертификата о вакцинации, пишет со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Чечне Риту Термулаеву ТАСС.

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня, 4 июля. В ведомстве данное решение назвали вынужденным, пишет "Лента.ру".

Напомним, что с 4 июля в Чечне также вводится запрет на проезд общественным транспортном без масок. Также масочный режим предписано соблюдать и водителям общественного транспорта.

По данным на 3 июля в Чечне зарегистрировано 12 957 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии 12 390 человек выздоровели, 164 - умерли. Суточный прирост числа заболевших составил 55 человек, говорится в сообщении на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и кавказовед Ахмет Ярлыкапов предположили, что он сделал это, желая угодить федеральному центру, недовольному ростом числа заражений.

Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Чечни пожаловались на возможность потери работы из-за отказа от вакцинации", "Минздрав Дагестана заявил о росте числа госпитализированных с COVID-19", "Дагестанцы пренебрегли COVID-ограничениями на Ураза-байрам".

Автор: "Кавказский узел"

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