Власти Чечни ограничили заполняемость мечетей и храмов до 50%

04 июля 2021, 04:55

С сегодняшнего дня заполняемость мечетей и храмов в Чечне снижена до 50% при условии соблюдения масочного режима и предоставления сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии ограничений на пересечение границы региона. По мнению правозащитников, Кадыров, опередив других губернаторов с отменой масочного режима, пытается показать федеральному центру, что в Чечне раньше всех преодолели эпидемию коронавируса.

Оперативный штаб по коронавирусу в Чечне решил ограничить посещаемость мечетей и храмов до 50% при условии ношения масок прихожанами и предоставления сертификата о вакцинации, пишет со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора по Чечне Риту Термулаеву ТАСС.

Ограничения вводятся с сегодняшнего дня, 4 июля. В ведомстве данное решение назвали вынужденным, пишет "Лента.ру".

Напомним, что с 4 июля в Чечне также вводится запрет на проезд общественным транспортном без масок. Также масочный режим предписано соблюдать и водителям общественного транспорта.

По данным на 3 июля в Чечне зарегистрировано 12 957 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии 12 390 человек выздоровели, 164 - умерли. Суточный прирост числа заболевших составил 55 человек, говорится в сообщении на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на эти меры в случае низких темпов вакцинации в регионе, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и кавказовед Ахмет Ярлыкапов предположили, что он сделал это, желая угодить федеральному центру, недовольному ростом числа заражений.