Штампы и бланки для изготовления поддельных сертификатов о вакцинации. Стоп-кадр видео МВД Чечни, https://www.instagram.com/p/CRbDA_-l6zz/

17 июля 2021, 14:48

Два человека задержаны в Чечне по делу о подделке сертификатов о вакцинации

Полицейские в Чечне задержали двух мужчин, заподозренных в подделке сертификатов о вакцинации, сообщило МВД, опубликовав видео с раскаяниями задержанных.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 4 июля Роспотребнадзор по республике ввел обязательный масочный режим в общественном транспорте региона, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, с 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. Они также назвали бессистемными проверки в мечетях справок о вакцинации.

Двое жителей Чечни задержаны по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте МВД по Чечне.

"Накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в с. Алхан-Кала Грозненского района полицейскими был задержан 63-летний житель с. Гехи Урус-Мартановского района. В ходе проверки документов мужчина предъявил сертификат о проведении вакцинации, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции. Как установлено в ходе мероприятия, злоумышленник занимался подделкой и реализацией поддельных сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19, но при этом не имел никакого отношения к системе здравоохранения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, у задержанного изъяты фальшивые бланки, поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений Чечни.

Вторым задержанным оказался житель Грозного 1974 года рождения, который, как полагают полицейские, помогал мужчине в изготовлении поддельных сертификатов и печатей.

Ведомство опубликовало на своем сайте видео, где двое мужчин рассказывают об обстоятельствах совершенного преступления. "Вакцинацию самому делать на тот момент у меня не было никакого желания. Я сейчас, конечно, знаю и тогда я знал, что я не прав, что я не должен этого делать. Я не медик я не специалист...", - говорит на видео один из них. "Ко мне обратился мой знакомый и попросил бланки распечатать... Я как-то не стал уточнять - зачем... и два штампа... А то, что он будет продавать, мне даже мысли не пришло. Я полностью осознал свою вину... и что нельзя такое делать", - сказал второй мужчина.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пользователей соцсети возмутило требование о масках в маршрутках Чечни для привитых", "Жители Чечни пожаловались на возможность потери работы из-за отказа от вакцинации","Власти Чечни ограничили заполняемость мечетей и храмов до 50%".

Автор: "Кавказский узел"

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