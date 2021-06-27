Два жителя Армении стали жертвами взрыва

27 июня 2021, 09:55

Один человек погиб, еще один госпитализирован с ранениями после взрыва гранаты в доме в Армавирской области Армении.

Инцидент произошел 26 июня около 22.30 по местному времени (21.30 мск).

"В Вагаршапатское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Арама Хачатряна в районе Звартноц города Эчмиадзин произошел взрыв", - сообщил сегодня Armenianreport. Силовики обнаружили на полу в гостиной тело мужчины. Еще один человек получил серьезные травмы, он был доставлен в медицинский центр "Вагаршапат" в крайне тяжелом состоянии, указано в сообщении.

По предварительным данным, в доме взорвалась граната. Погиб 48-летний житель города Эчмиадзин Геворг Асатрян, ранен 33-летний Рубен Папоян, информировал "Спутник-Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 1 сентября 2020 года на Прошянском коньячном заводе в селе Армавир произошел взрыв, два человека погибли, четверо получили ранения. Из четырех пострадавших при взрыве на Прошянском коньячном заводе в Армавире один умер, один выписан, двое остаются в больнице.