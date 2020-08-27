Девять семей ереванцев переселены во временное жилье после обрушения дома

27 августа 2020, 08:48

Один человек погиб и двое получили травмы при взрыве газа в жилом доме в Ереване, озвучило 26 августа уточненные данные МЧС Армении. Девять семей жильцов разрушенного дома размещены в гостинице, сообщила мэрия.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа в одной из четерехэтажек в Ереване произошел взрыв природного газа, власти сообщили о троих пострадавших.

58-летний мужчина погиб под обломками обрушившегося здания, это житель второго этажа, на котором предположительно, и произошел взрыв. Спасатели смогли добраться до мужчины только после того, как рухнувшая панель дома была поднята краном, сообщил глава МЧС Армении Феликс Цолакян. "Он, вероятно, спал в момент взрыва", – привело 26 августа слова министра издание "JAMnews".

"В 13.01 часов (12.01 мск), почти после пятичасовой поисково-спасательной работы, спасателям удалось вытащить из-под завалов тело [местного жителя] (1962 г. р.)", – сообщило 26 августа на своем сайте МЧС Армении.

Двое других пострадавших остаются под наблюдением врачей, это местные жители – женщина 1949 года рождения, состояние ее здоровья врачи оценивают как среднее. И мужчина 1979 года рождения. его состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое, сказано в сообщении МЧС.

Взрывом были обрушены 12 квартир, из под завалов при помощи спасателей выбрался 21 человек. "Служба сейсмической защиты" провела "визуальный осмотр", в результате которого выяснилось, что обрушилась примерно половина пятого подъезда жилого дома", – отметило ведомство.

Все жильцы дома, в котором произошел взрыв, были эвакуированы. Девять пострадавших семей временно размещены властями в одном из местных отелей, сказано в сообщении мэрии Еревана в Facebook, переведенном "Кавказским узлом". "Будет принято решение, какие из семей могут вернуться в свои квартиры", – сообщила 26 августа администрация города.

Первый, второй и третий подъезды пострадавшей многоэтажки полностью сохранились, по четвертому подъезду есть подозрения о повреждениях, отметила мэрия.