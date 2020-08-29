29 августа 2020, 15:35

Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице

41-летний житель дома в Ереване, где 26 августа произошел взрыв газа, умер в больнице. Состояние пострадавшей пожилой женщины врачи оценивают как среднетяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа в одной из четерехэтажек в Ереване произошел взрыв природного газа, власти сообщили о троих пострадавших. Следователи уточнили, что при взрыве один человек погиб и двое получили травмы. Девять семей разрушенного дома были размещены в гостинице.

Пострадавший при взрыве мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня он умер, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в первой клинической больнице имени Гераци.

По словам главы администрации клиники Шушан Даниелян, состояние 71-летней женщины врачи оценивают как средней тяжести, но стабильное.

Примечание:

"Умер раненный при обрушении дома житель Еревана", "14 ереванцев эвакуированы после взрыва в жилом доме", "Два человека пострадали при взрыве на заводе в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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