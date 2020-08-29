29 августа 2020, 15:35
Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице
41-летний житель дома в Ереване, где 26 августа произошел взрыв газа, умер в больнице. Состояние пострадавшей пожилой женщины врачи оценивают как среднетяжелое.
Как писал "Кавказский узел", 26 августа в одной из четерехэтажек в Ереване произошел взрыв природного газа, власти сообщили о троих пострадавших. Следователи уточнили, что при взрыве один человек погиб и двое получили травмы. Девять семей разрушенного дома были размещены в гостинице.
Пострадавший при взрыве мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня он умер, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в первой клинической больнице имени Гераци.
По словам главы администрации клиники Шушан Даниелян, состояние 71-летней женщины врачи оценивают как средней тяжести, но стабильное.
"Умер раненный при обрушении дома житель Еревана", "14 ереванцев эвакуированы после взрыва в жилом доме", "Два человека пострадали при взрыве на заводе в Армении".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
29 августа 2020, 17:06
-
Восемь силовиков задержаны по делу о смерти Инала Джабиева
Под следствием по делу о превышении полномочий находятся восемь сотрудников МВД Южной Осетии, виновные в смерти задержанного Инала Джабиева будут наказаны, не взирая на должности, заявил президент Анатолий Бибилов. В связи с массовыми протестами личный состав МВД переведен на казарменное положение.
29 августа 2020, 16:21
-
Парламент Южной Осетии вынес вотум недоверия генпрокурору
Подавляющее большинство участников экстренной сессии парламента проголосовали за объявление недоверия генеральному прокурору Южной Осетии Урузмагу Джагаеву в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джамбиева. Депутаты раскритиковали спикера парламента за то, что он не вышел ночью к протестующим.
29 августа 2020, 15:56
-
Наставления Делимханова вызвали раздражение в соцсетях
Призыв советника главы Чечни Адама Делимханова не совершать правонарушений, выезжая за пределы республики, сформулирован провокационно и унизительно по отношению к местным жителям, указали пользователи Instagram.
29 августа 2020, 15:03
-
Джамбулат Оздоев возглавил администрацию главы Ингушетии
Глава Ингушетии назначил исполняющим обязанности руководителя администрации и правительства региона бывшего уполномоченного по правам человека в республике Джамбулата Оздоева. Пост омбудсмена занял бывший руководитель межрайонного следственного отдела Ибрагим Цечоев.
29 августа 2020, 14:30
-
Аналитики оценили перспективы влияния Умаханова на мэрию Хасавюрта
После отставки мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова городскую администрацию возглавит еще один односельчанин Сайгидпаши Умаханова, предположил политолог Эдуард Уразаев. Умаханов, являясь полпредом главы Дагестана, контролирует ситуацию в Хасавюрте, выдвигать собственную кандидатуру на пост мэра для него бессмысленно, считают главреды региональных изданий.
-
29 августа 2020, 09:521
Протестующие в центре Цхинвала разошлись по домам
-
29 августа 2020, 03:44
Суд отказался допрашивать главу МВД Северной Осетии по делу Цкаева
-
29 августа 2020, 02:491
Протестующие остались на ночь в центре Цхинвала
-
28 августа 2020, 21:06
Протестующие в Цхинвале потребовали отставки правительства
-
28 августа 2020, 17:27
Открытие школ в условиях пандемии обеспокоило волгоградцев
-
28 августа 2020, 07:38
Суд в Армении оставил Гагика Хачатряна под стражей
-
29 августа 2020, 15:03
Джамбулат Оздоев возглавил администрацию главы Ингушетии
-
29 августа 2020, 13:59
Нагорный Карабах зафиксировал 3600 выстрелов с азербайджанской стороны
-
29 августа 2020, 10:43
Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел со стороны Армении
-
29 августа 2020, 06:451
Бибилов принял отставку премьер-министра
-
28 августа 2020, 23:25
Ребенок пострадал при ДТП с машиной Евкурова
-
28 августа 2020, 22:16
Няне из Дербента предъявлено обвинение в истязаниях и гибели ребенка
-
28 августа 2020, 21:33
Глава Кабмина Южной Осетии ушел в отставку
-
28 августа 2020, 20:55
Суд вернул двум кандидатам в думу Шахт возможность участвовать в выборах
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
29 августа 2020, 13:59
Нагорный Карабах зафиксировал 3600 выстрелов с азербайджанской стороны
-
29 августа 2020, 10:43
Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел со стороны Армении
-
14 августа 2020, 13:583
Кочесоко Мартин
-
28 августа 2020, 15:53
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Кавказская кухня: рецепты "мягкой силы" Северного Кавказа?" Онлайн-дискуссия на КУ 31 августа
-
28 августа 2020, 15:12
Ветер с АпшеронаБесстыдство падшей женщины 26
-
28 августа 2020, 09:06
ЕреванецПроблемы управления нашей экономикой 6
-
27 августа 2020, 10:44
ЕреванецПочти по Задорнову... 11
-
25 августа 2020, 10:21
ЕреванецПриближается политическая осень. Что она нам принесет?.. 5
-
28 августа 2020, 13:00
Грузия спасает турсезон-2020
-
26 августа 2020, 19:26
30 убийств "ростовских амазонок"
-
29 августа 2020, 13:19Родственники ведут поиск пропавшего в Грозном человека
-
23 августа 2020, 16:46Давление руководства после сообщений о нарушениях в Сочинском национальном парке
-
19 августа 2020, 01:38«Водоканал» [...] скрывает случаи заражения сотрудников коронавирусом
-
15 августа 2020, 22:41В Геленджике четверо суток нет воды в многоквартирном доме
-
13 августа 2020, 19:08Кабардино-Балкария: драка меду заключенными колонии в Каменке
-
25 августа 2020, 11:00
7х7: мы принципиально не идем на Северный Кавказ
-
12 августа 2020, 22:08
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2020 года пострадали 11 человек