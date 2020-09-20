Пострадавший при взрыве на коньячном заводе в Армении умер в больнице

20 сентября 2020, 04:20

Из четырех пострадавших при взрыве на Прошянском коньячном заводе в Армавире один умер, один выписан, двое остаются в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября на Прошянском коньячном заводе в селе Армавир произошел взрыв, два человека погибли, четверо получили ранения.

Один из пострадавших при взрыве на Прошянском коньячном заводе 1 сентября умер. Еще один выписан из Национального ожогового центра 18 сентября, сообщил 19 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Армении.

"Остальные двое продолжают получать лечение в Центре. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое. Пострадавшие переведены из реанимации в ожоговое отделение", - также рассказал сотрудник ведомства.