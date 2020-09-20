20 сентября 2020, 04:20
Пострадавший при взрыве на коньячном заводе в Армении умер в больнице
Из четырех пострадавших при взрыве на Прошянском коньячном заводе в Армавире один умер, один выписан, двое остаются в больнице.
Как писал "Кавказский узел", 1 сентября на Прошянском коньячном заводе в селе Армавир произошел взрыв, два человека погибли, четверо получили ранения.
Один из пострадавших при взрыве на Прошянском коньячном заводе 1 сентября умер. Еще один выписан из Национального ожогового центра 18 сентября, сообщил 19 сентября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Армении.
"Остальные двое продолжают получать лечение в Центре. Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое. Пострадавшие переведены из реанимации в ожоговое отделение", - также рассказал сотрудник ведомства.
"Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице", "Девять семей ереванцев переселены во временное жилье после обрушения дома", "Фестиваль вина в Ереване привлек внимание к проблемам виноделов".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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