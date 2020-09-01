Шесть человек стали жертвами взрыва на коньячном заводе в Армении

01 сентября 2020, 15:24

Два человека погибли и четыре пострадали в результате взрыва на Прошянском коньячном заводе, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Армении.

Сообщение о взрыве в селе Армавир на Прошянском коньячном заводе поступило в экстренные службы в 12:08 местного времени (11:08 мск). "После взрыва произошло возгорание, но пожар уже потушен", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС Армении. В результате взрыва погибли два человека. Четверых с ожогами разной степени тяжести доставили в Медцентр "Армавир", сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

В пожаре погибли директор филиала и сварщик, сообщил учредитель-владелец завода Армен Гаспарян. "Скорее всего, пожар произошел из-за сварочных работ", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Пострадавшие от взрыва были госпитализированы в реанимационное отделение армавирского медцентра, где им были проведены противошоковые мероприятия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. После этого все четыре пациента были переведены в Ереван, в Национальный ожоговый центр, врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Пострадавшие - мужчины 24, 32, 33 и 46 лет, все они получили ожоги верхних дыхательных путей разной степени. Общая площадь ожогов составляет от 30 до 90%, рассказала Никогосян.

На филиале в Армавире работает около 200 человек, сообщил сегодня Гаспарян. "Сейчас предприятие не работает, оно обесточено. Осуществлялся закуп винограда в большом объеме, работа остановилась, виноград перевезли в другой филиал", - цитирует его слова News.Am

В Армавирской области находится три производства Прошянского завода, следует из информации на официальном сайте компании. "В 2011 году в Армавире было открыто производство по сбору винограда, хранению коньяка и виноделию. Здесь также налаживается производство консервов", - отмечается на сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что фермеры села Ахавнадзор выступили против низких закупочных цен на виноград Прошянского коньячного завода. Если в 2018 году завод закупал виноград по 470 драмов (около 1 доллара США) за килограмм, то в 2019 году цена была снижена до 225 драмов, причем доставлять урожай из Вайоцдзорской области на закупочную базу в Армавирской области приходится за свой счет.