01 сентября 2020, 15:24

Шесть человек стали жертвами взрыва на коньячном заводе в Армении

Два человека погибли и четыре пострадали в результате взрыва на Прошянском коньячном заводе, сообщила сегодня пресс-служба МЧС Армении.

Сообщение о взрыве в селе Армавир  на Прошянском коньячном заводе поступило в экстренные службы в  12:08 местного времени (11:08 мск). "После взрыва произошло возгорание, но пожар уже потушен", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС Армении. В результате  взрыва погибли два человека. Четверых с ожогами разной степени тяжести доставили в Медцентр "Армавир", сообщили  в пресс-службе МЧС Армении.

В пожаре погибли директор филиала и сварщик, сообщил учредитель-владелец завода Армен Гаспарян. "Скорее всего, пожар произошел из-за сварочных работ", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Пострадавшие от взрыва были госпитализированы в реанимационное отделение армавирского медцентра, где им были проведены  противошоковые мероприятия, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Никогосян. После этого все четыре пациента были  переведены в Ереван, в Национальный ожоговый центр,  врачи оценили их состояние как крайне тяжелое. Пострадавшие - мужчины 24, 32, 33 и 46 лет, все они получили ожоги верхних дыхательных путей разной степени. Общая площадь ожогов  составляет от 30 до 90%, рассказала Никогосян.

На филиале в Армавире работает около 200 человек, сообщил сегодня Гаспарян. "Сейчас предприятие не работает, оно обесточено. Осуществлялся закуп винограда в большом объеме, работа остановилась, виноград перевезли в другой филиал", - цитирует его слова News.Am

В Армавирской области находится три производства Прошянского завода, следует из информации на официальном сайте компании. "В 2011 году в Армавире было открыто производство по сбору винограда, хранению коньяка и виноделию. Здесь также налаживается производство консервов", - отмечается на сайте. 

"Кавказский узел" ранее писал, что фермеры села Ахавнадзор выступили против низких закупочных цен на виноград Прошянского коньячного завода. Если в 2018 году завод закупал виноград по 470 драмов (около 1 доллара США) за килограмм, то в 2019 году  цена была снижена до 225 драмов, причем доставлять урожай из Вайоцдзорской области на закупочную базу в Армавирской области приходится за свой счет.

Примечание:

"Второй пострадавший при взрыве в Ереване скончался в больнице", "Девять семей ереванцев переселены во временное жилье после обрушения дома", "Фестиваль вина в Ереване привлек внимание к проблемам виноделов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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