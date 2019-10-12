12 октября 2019, 14:12

Власти убедили виноградарей не перекрывать дорогу на Ереван

Фермеры села Ахавнадзор собрались сегодня на акцию протеста против низких закупочных цен на виноград, но согласились дождаться министра территориального управления Армении и не блокировать трассу.

"Кавказский узел" писал, что армянские виноградари требовали повышения закупочных цен на виноград и в 2018 году. Так, 4 сентября 2018 года фермеры в знак протеста блокировали дорогу в Армавирской области.

Если в 2018 году Прошянский коньячный завод закупал виноград по 470 драмов (около 1 доллара США) за килограмм, то в этом году цена снижена до 225 драмов, причем доставлять урожай из Вайоцдзорской области на закупочную базу в Армавирской области приходится за свой счет, сообщил глава общины.

"Жители села жалуются, что при таких условиях весь их годовой труд становится бессмысленным. У них кредиты, долги, по ним нужно расплачиваться. По такой цене они просто не могут работать. Предлагают купить их продукцию хотя бы по 300 драмов", - сказал Усик Саакян.

По его словам, жители села хотели перекрыть трассу Ереван - Ехегнадзор, но с ними созвонился министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. "Сейчас собрались, ждем министра. Надеемся, что вопрос разрешится", - процитировал руководителя общинной администрации "Sputnik-Армения".

Примечание:

"Экспорт вина из Грузии достиг рекорда", "Армянским фермерам предложено производить вино самим", "Перед фермерами Араратской области частично погашена задолженность за урожай винограда".

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