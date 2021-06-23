23 июня 2021, 14:57

Задержан подозреваемый в обстреле машины Армана Бабаджаняна

По подозрению в  стрельбе по машине кандидата в депутаты от блока "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна задержан 44-летний житель Еревана, отчитался сегодня Следком Армении. 

Как писал "Кавказский узел", полиция 20 июня сообщила об обстреле машины руководителя блока демократов "Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна из огнестрельного оружия. На видеозаписи обстрела автомобиля виден мужчина, одетый в маску и капюшон. Левону Шираняну звонили и предупредили о том, что некая вооруженная группировка "взяла на мушку" первую тройку блока, рассказал Бабаджанян 20 июня.

20 июня на более чем 2000 избирательных участках проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов. Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 53,92% голосов. Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Блок "Ширинян-Бабаджанян" не набрал необходимое количество голосов избирателей. Блок "Айастан" не признал промежуточные итоги.

Следствие сообщило о задержании 44-летнего жителя Еревана по подозрению в обстреле 20 июня машины политика Армана Бабаджаняна, которая была припаркована у его дома. Подозреваемый стрелял из незаконно хранящегося у него оружия, сообщило сегодня издание News.Am.

Расследование ведется по статьям об умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении и хранении оружия. С учетом того, что преступление было совершено в день выборов, также расследуется дело о попытке убийства политического деятеля. Оба дела соединены в одно производство, проинформировал "Sputnik Армения".

О мотивах преступления следствие не сообщило, отметило издание.

Напомним, что, "Гражданский договор" получит 72 мандата из 105, "Айастан" – 27, а блок "Честь имею" – шесть. Пашинян уже объявил, что его партия получила право единолично формировать правительство. Позиции партии Пашиняна "Гражданский договор" и альянс "Айастан" по результатам опросов в ходе предвыборной кампании были примерно равны, отмечается в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". Согласно соцопросу Gallup, проведенному за несколько дней до голосования, блок "Айастан" даже опередил "Гражданский договор" на 3,5 процента.

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Лидер партии "Решение гражданина" Сурен Саакян отпущен из полиции", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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