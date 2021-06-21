21 июня 2021, 20:26

Лидер партии "Решение гражданина" Сурен Саакян отпущен из полиции

Полицейские отпустили Сурена Саакяна, задержанного во время конфликта у избирательного участка, где проходило голосование на внеочередных выборах в парламент Армении.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня Сурен Саакян был доставлен в полицию. Его не пустили на участок, где проходило голосование на внеочередных выборах в парламент Армении, между Саакяном и представителями партии "Гражданский договор" и блока "Честь имею" произошла потасовка.

20 июня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20.00 (19.00 мск). На выборах больше половины голосов, 53,92%, получила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор". Ближайший соперник действующих властей, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения), набрал 21,04% голосов. Третье место занял блок "Честь имею", который набрал 5,23% голосов. Остальные политические силы в парламент не прошли. Полиция сообщила о 47 нарушениях на выборах. 

Сурен Саакян был отпущен из полиции сегодня утром, рассказал он сам корреспонденту "Кавказского узла". Конфликт на избирательном участке спровоцировало доверенное лицо от партии "Гражданский договор" - представитель партии еще до его прихода устроил на избирательном участке разборку, рассказал Саакян.

Он добавил, что среди участников потасовки также была женщина. "Ее я приметил уже после всего, но вряд ли в той потасовке кто-то мог пострадать. В любом случае я планирую связаться с ней и попросить у нее извинения, если из-за она меня пострадала", - пояснил политик.

По данному инциденту готовятся материалы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Полиции Армении. Подробности задержания Саакяна он не уточнил.

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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