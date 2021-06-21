21 июня 2021, 00:57

Лидер партии "Решение гражданина" Сурен Саакян доставлен в полицию

Сурен Саакян был подвергнут приводу в полицию. Его не пустили на участок, где проходило голосование на внеочередных выборах в парламент Армении, между Саакяном и представителями партии "Гражданский договор" и блока "Честь имею" произошла потасовка.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня на более 2000 избирательных участков проводилось голосование в рамках внеочередных парламентских выборов, голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). Наблюдатели и правозащитники зафиксировали попытки подкупа избирателей и нарушения в работе сотрудников избирательных комиссий. По данным ЦИК, явка на досрочных выборах составила 49,4%.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". 

Лидер партии "Решение гражданина" Сурен Саакян не смог попасть на избирательный участок 6/18 в Ереване. Доверенные лица политических сил запретили ему войти, одновременно выражаясь нецензурными словами, заявил Саакян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

На видео видно, как правоохранители хотят его забрать в полицейский участок "для выяснения обстоятельств". Саакян требует, чтобы сначала его впустили в помещение, где проходит подсчет голосов. "Я должен понять, что там происходит, почему нельзя мне туда войти", - заявил Саакян.

Но председатель комиссии заявил, что он мешает процессу голосования, полицейские тоже перекрыли ему дорогу, не дав ему приблизиться к столу, где проходит подсчет голосов.

Затем председатель комиссии заявил, что Саакян имеет право попасть на участок, но полицейские его и доверенных лиц на участке подвергли приводу, "чтобы не напрягать ситуацию".

На видео видно, что на выходе из избирательного участка полицейский докладывает вышестоящим, что "произошла потасовка, пострадала женщина, а кандидата в депутаты и доверенного лица доставляют в полицейский участок".

Партия "Решение гражданина" осудила воспрепятствование осуществлению прав кандидата, что "поставит под сомнение  прозрачность выборных процессов и результаты выборов".

Примечание:

"Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке", "Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"", "Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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