Семья задержана в Армении по делу о предвыборной взятке

20 июня 2021, 19:19

Семейная пара из Талина и их дочь заподозрены в получении взятки от представителя одного из блоков. Деньги были изъяты у них при обыске, отчиталась сегодня Полиция Армении.

Как писал "Кавказский узел", по подозрению в раздаче взяток избирателям в размере 15000-25000 драмов (28-38 долларов США) был задержан житель села Норамарг.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении проходят сегодня. Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

43-летний мужчина пообещал одной из жительниц города Талин передать ей определенную сумму в обмен на голосование за один из блоков,, сообщила сегодня Полиция Армении на своем сайте.

Женщина с мужем и дочерью были доставлены в участок сегодня в 12.40 (11.40 мск). При обыске при них обнаружили денежные купюры различного номинала. По словам задержанной, деньги были переданы в качестве предвыборной взятки, сообщил сегодня "Sputnik-Армения".

Представители какого политического блока дали взятку жителям Талина и в каком размере, в сообщении на сайте полиции не указано.

Комментариев от задержанных или их официальных представителей относительно задержания и версии следствия не поступало.

Напомним, бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян намеревался раздать 17 тысяч долларов 147 жителям села Джафнида за поддержку на выборах. Хлгатян и два жителя села арестованы, еще восемь находятся в статусе подозреваемых, сообщило 14 июня следствие. Оппозиция сочла арест Хлгатяна устранением конкурентов.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".