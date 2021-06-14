Оппозиция назвала арест Хлгатяна устранением конкурентов властями Армении

14 июня 2021, 15:13

Арест бывшего мэра Армавира Рубена Хлгатяна призван увеличить шансы на победу нынешних властей, заявил представитель блока "Честь имею". И.о главы правительства Никол Пашинян сегодня призвал граждан сообщать обо всех попытках подкупа избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Генпрокуратура Армении озвучила версию следствия, согласно которой бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян передал жителю села Джанфида 9 миллионов драмов (около 17 тысяч долларов) для подкупа избирателей в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. Хлгатян намеревался раздать деньги 147 жителям села за поддержку на выборах. Он и два жителя села арестованы, еще восемь находятся в статусе подозреваемых, отчиталась сегодня Специальная следственная служба Армении.

Задержание кандидата в депутаты от блока "Честь имею" Рубена Хлгатяна "носит исключительно характер политического преследования", уверена адвокат Гаяне Папоян. По ее словам, задержание "является незаконным и имеет цель помешать политической деятельности блока перед выборами".

Власти пытаются остановить успешную предвыборную кампанию оппозиционного блока "Честь имею", заявил сегодня представитель блока Арсен Бабаян. "Властям не нравится рост нашего рейтинга во время предвыборной кампании, поэтому в последние дни, особенно на представителей нашего блока, наблюдается сильное политическое давление. Ярким примером этого является недавнее политическое преследование Рубена Хлгатяна, как будто он связан с каким-то абсурдным делом о раздаче или даче избирательных взяток", - привела слова Бабаяна Panorama.

Задержание Хлгатяна неправомерно, так как совершено органом, который не имел соответствующих полномочий, указал Бабаян. "Человек безосновательно лишился свободы. Хлгатян – очень известный и уважаемый человек в области, что исключает вероятность того, что он хотел бы кого-либо подкупить. Он и подкуп - несовместимы", - процитировало его издание News.Am.

По мнению Бабаяна, расследование "будет провалено". "Цель лишь в том, чтобы изолировать Хлгатяна от избирательного процесса и увеличить шансы на победу нынешних властей", - привело его слова издание.

И.о. главы правительства Армении Никол Пашинян призвал сегодня жителей страны сообщать обо всех попытках подкупа, пишет "Sputnik-Армения". "Всех граждан, кому предлагали взятку, призываю обратиться в правоохранительные органы, чтобы всех преступников загнали в дыру", - заявил он.

Напомним, внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали свои предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".