Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание

08 июня 2021, 05:19

В Армении активно ведется агиткампания на выборах в Национальное собрание. Опрошенные "Кавказским узлом" ереванцы рассказали, за какие партии и блоки планируют отдать свои голоса

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборов в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7-го числа. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Чтобы дать возможность провести внеочередные выборы, парламентское большинство нарочно отклонило кандидатуру своего лидера, премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь он, как и другие министры, временно исполняет свои обязанности. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

В Армении активно ведется агиткампания. В Ереване установлены билборды с портретами представителей партий, блоков или кандидатов в депутаты НС, ведется раздача агитационных материалов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Координатор проектов "Союза информированных граждан" Даниел Ионнисян рассказал 7 июня корреспонденту "Кавказского узла", что закон предусматривает равное представление кандидатов, партий и блоков на разных агитационных площадках.

По его словам, разрешение на размещение агитматериалов площадью больше пяти квадратных метров выдает ЦИК. В Центризбирком представляются как заявки от партий и блоков, так и списки рекламных щитов от организаций, предоставляющих эти услуги. ЦИК поровну распределяет все имеющиеся билборды между политическими силами. "Количество и объем агитационных материалов не зависят от финансовых возможностей партий. Если среди партий или блоков будут такие, которые не смогут использовать отведенный ей билборд, все равно другим финансово крепким партиям не позволено дополнительно занять их место", - пояснил Ионнисян.

Кроме этого, по его словам, те билборды, которые ассоциируются с кандидатами и партиями, должны быть сняты. С этой точки зрения, по его словам, 6 июня Административный суд принял "проблемное решение" о том, что щиты, рекламирующие книгу Роберта Кочаряна, не ассоциируются с самим Кочаряном.

В предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". При этом Кочарян находится под судом по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

К агитационным материалам меньше пяти квадратных метров подход, по словам Ионнисяна, более "либерально-анархичный". Запрещены плакаты в местах общественного питания, магазинах, но разрешены, к примеру, в лифтах при наличии договора с рекламной компанией. Не разрешено развешивать на государственных и многоквартирных зданиях плакаты, но можно на зданиях, принадлежащих физическим лицам.

Во всех общинах, по словам эксперта, администрация предоставляет специальные места, где можно клеить плакаты. "Плакаты также можно клеить на тех зданиях, в которых проходит предвыборное мероприятие, причем на время проведения мероприятия", - добавил он.

Телевидение и радио, отметил Даниел Ионнисян, должны в своих передачах рассказывать про все партии и блоки поровну. Общественное ТВ предоставляет равное для всех бесплатное время. Те телеканалы и радио, которые хотят предоставить платное время для партий, должны заранее декларировать цену, причем эта цена для всех должна быть равной.

Что касается освещения предвыборной кампании политических сил в онлайн-СМИ, то действующее на сегодняшний день законодательство это никак не регулирует, указал Ионнисян.

Жители Еревана рассказали о своих предпочтениях

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" граждане сообщили, что активно следят за выборным процессом.

55-летняя жительница Еревана, бухгалтер Светлана Дарбинян считает, что каждый избиратель должен думать в первую очередь о безопасности страны. За выборным процессом Светлана следит и собирается непременно участвовать в голосовании, "чтобы ее голос не был использован". "Для себя я определилась уже, буду голосовать за Роберта Кочаряна, он способен вывести страну из ямы. Я помню годы его правления. Армения жила достойно", - сказала она.

63-летний продавец уличной торговли Масис Енгибарян заявил, что планирует голосовать за Никола Пашиняна. Он отметил, что доволен действующей властью, "все, что делает Пашинян, делает правильно, просто прежние власти ему не дают работать".

"Сейчас все обвиняют Пашиняна в сдаче Арцаха (Нагорного Карабаха). Но что мог сделать Пашинян, если до него прежняя власть подписалась под сдачей? Нужно голосовать за Пашиняна, чтобы не вернулись прежние, особенно Роберт Кочарян", - отметил мужчина, добавив, что в выборах участвуют две силы: Пашинян и все остальные в лице Кочаряна.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

46-летняя домохозяйка Лилит Саргсян внимательно следит за выборным процессом, потому что, по ее словам, "скоро выяснится, кто из этих 26 политических сил кого на самом деле представляет".

"Пока не определилась, за кого буду голосовать, но то, что нужно голосовать против Никола Пашиняна – это точно. Нельзя его оставлять у власти, он страну окончательно погубит", - сказала она.

42-летняя менеджер магазина Анаит Асликян колеблется в выборе между блоками "Национально-демократический полюс" и "Свободная Родина".

"Оба блока выступают с точки зрения национальных интересов. Для меня на выборах существуют эти две силы - и все остальные, которые подчиняются Москве. Очень уважаю лидера «Свободной Родины» Андриаса Гукасяна. До дня выборов я сделаю свой выбор. В любом случае мой выбор будет за национальную силу, а не за партии, находящиеся в зависимости от России", - отметила Асликян, добавив, что "было бы идеально не дать избраться ни Николу Пашиняну, ни Роберту Кочаряну".

34-летний аптекарь Тигран Даниелян также планирует принять участие в голосовании. Он уже определился с кандидатом, и свой голос отдаст блоку "Айастан" (Армения). "Я уверен, что Роберт Кочарян выправит ситуацию в стране, он уже показал в годы своего правления, на что способен", - отметил Даниелян.

35-летний журналист Рубен Ованнисян свой голос планирует отдать блоку "Свободная Родина". "Это единственная сила, которая говорит о необходимости сохранения территориального суверенитета Армении, поднимает вопрос статуса Арцаха (Нагорного Карабаха) и его деоккупации, вопрос диверсификации в усилении безопасности страны, вопрос сотрудничества с Европой. Очень важна позиция этой силы относительно трехстороннего заявления по Карабаху, которое они считают незаконным, и предлагают ввод международных миротворцев", - отметил Ованнисян.

По его мнению, редко кто из политических сил поднимает этот вопрос, "в основном все демонстрируют свою верность России".

Студент 4-го курса экономического факультета Вилен Акопян также планирует голосовать за блок "Свободная Родина". "Это единственная политическая сила, которая представляет дорожную карту по решению арцахского (нагорно-карабахского) вопроса. Единственная сила, которая не оглядывается ни на кого, и четко заявляет, что с приходом их команды к власти заявит о незаконности и недействительности трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября", - отметил Акопян, добавив, что у остальных сил ничего конкретного по вопросу Нагорного Карабаха.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Партия Пашиняна и блок Кочаряна в лидерах предвыборной гонки

Армянский представитель Gallup International Association компания MPG провела телефонный опрос с 31 мая по 4 июня, в котором приняли участие 1,1 тысячи граждан Армении. Компания утверждает, что по итогам опроса партия Никола Пашиняна и блок Роберта Кочаряна конкурируют между собой и идут почти на равных.

В комментарии журналистам директор компании Арам Навасардян отметил, что за партию Никола Пашиняна "Гражданский договор" готовы отдать свой голос 22,4% опрошенных, за блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) – 20,6%. За партию Гагика Царукяна "Процветающая Армения" готовы проголосовать 4,2% опрошенных граждан. 3,9% опрошенных высказались за блок Сержа Саргсяна "Честь имею", еще 2,9% - за партию "Просвещенная Армения".

Навасардян отметил, что в феврале за партию Никола Пашиняна были готовы проголосовать 33,1% респондентов, а за блок Роберта Кочаряна – 7,8%. Он также добавил, что сторонников Пашиняна больше в сельских местностях – 31,4%. В Ереване "Гражданский договор" набирает 15,1%, а в областных городах – 19,4%.

У блока "Айастан", по данным Навасардяна, совершенно другая картина. В Ереване блок поддержали 24,6% опрошенных, а в других городах – 23,4%. У блока низкий показатель в сельских населенных пунктах – 14,5%.

55,3% респондентов заявили, что однозначно будут участвовать в выборах. 11,9% - "скорее, не будут участвовать", 10,6% - "скорее, будут участвовать", 20,7% - "однозначно не будут участвовать" и 1,5% - затруднились ответить.