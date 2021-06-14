Восемь человек заподозрены по делу о подкупе избирателей главой Армавира

14 июня 2021, 10:14

Бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян намеревался раздать 17 тысяч долларов 147 жителям села Джафнида за поддержку на выборах. Хлгатян и два жителя села арестованы, еще восемь находятся в статусе подозреваемых, отчиталась сегодня Специальная следственная служба Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Генпрокуратура Армении озвучила версию следствия, согласно которой бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян передал жителю села Джанфида 9 миллионов драмов (около 17 тысяч долларов) для подкупа избирателей в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. 10 июня в доме сельчанина они были задержаны. Суд арестовал кандидата в депутаты от блока "Честь имею" Рубена Хлгатяна и жителя Армавирской области, подозреваемых в попытке подкупа избирателей, сообщил советник генпрокурора Армении.

Уголовное дело расследуется по статье о покушении на раздачу взяток избирателям и препятствование свободному волеизъявлению граждан, предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Задержание кандидата в депутаты от блока "Честь имею" Рубена Хлгатяна "носит исключительно характер политического преследования", уверена адвокат Гаяне Папоян. По ее словам, задержание "является незаконным и имеет цель помешать политической деятельности блока перед выборами".

По версии следствия, в передаче денег были задействованы мэр и два местных жителя. Деньги, которые были изъяты при задержании, были предназначены для дачи избирательных взяток перед выборами не менее чем 147 жителям села, сообщила сегодгня Специальная следственная служба на своем сайте.

Три человека по ходатайству следствия помещены под стражу. Еще восемь находятся в статусе подозреваемых, сообщило издание News.Am со ссылкой на следствие.

Напомним, внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".