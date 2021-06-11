Кандидат в депутаты от оппозиционного блока задержан в Армении

11 июня 2021, 10:29

Бывший мэр Армавира, кандидат в депутаты от блока "Честь имею" Рубен Хлгатян задержан, сообщила адвокат Гаяне Папоян, связав это с политическим преследованием.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборов в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7-го числа. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.

Задержание кандидата Рубена Хлгатяна "носит исключительно характер политического преследования", уверена адвокат Гаяне Папоян. По ее словам, задержание "является незаконным и имеет цель помешать политической деятельности блока перед выборами", пишет Armenia Today.

Как отметила Гаяне Папоян, адвокаты обратились в суд по вопросу о правомерности задержания Рубена Хлгатяна, передает "Sputnik-Армения".

Напомнм, Рубен Хлгатян в марте 2015 года был переизбран мэром армянского города Армавир.

Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Чтобы дать возможность провести внеочередные выборы, парламентское большинство нарочно отклонило кандидатуру своего лидера, премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь он, как и другие министры, временно исполняет свои обязанности. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".