Кандидат в депутаты от оппозиции арестован в Армении

13 июня 2021, 18:03

Суд согласился заключить под стражу кандидата в депутаты от блока "Честь имею" Рубена Хлгатяна и жителя Армавирской области, подозреваемых в попытке подкупа избирателей, сообщил советник генпрокурора Армении.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня Генпрокуратура Армении озвучила версию следствия, согласно которой бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян передал жителю села Джанфида 9 миллионов драмов (около 17 тысяч долларов) для подкупа избирателей в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. 10 июня в доме сельчанина они были задержаны. Уголовное дело расследуется по статье о покушении на раздачу взяток избирателям и препятствование свободному волеизъявлению граждан, предусматривающей до трех лет лишения свободы.

Задержание кандидата в депутаты от блока "Честь имею" Рубена Хлгатяна "носит исключительно характер политического преследования", уверена адвокат Гаяне Папоян. По ее словам, задержание "является незаконным и имеет цель помешать политической деятельности блока перед выборами".

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего мэра Армавира и жителя села Джанфида, сообщил советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

По словам Абрамяна, оба заключены под стражу, пишет сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".