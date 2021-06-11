11 июня 2021, 16:12
Генпрокуратура Армении объяснила причину задержания оппозиционера
Бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян был задержан при передаче 17 тысяч долларов, предназначенных для раздачи избирателям, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.
Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Армавира, кандидат в депутаты от блока "Честь имею" Рубен Хлгатян задержан, сообщила адвокат Гаяне Папоян, связав это с политическим преследованием.
Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7 июня. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.
Два человека задержаны за попытку подкупа избирателей в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.
По версии следствия, бывший мэр города Армавира Рубен Хлгатян передал жителю села Джанфида Армавирской области 9 миллионов драмов (около 17 тысяч долларов). 10 июня в доме сельчанина они были задержаны. "При этом, как только они увидели сотрудников полиции, они выбросили во двор дома находившийся у них в руках полиэтиленовый пакет с деньгами", - процитировало сообщение ведомства АМИ "Новости Армения".
Задержанные отказались от дачи показаний. Начато расследование уголовного дела по статье о покушении на раздачу взяток избирателям и препятствование свободному волеизъявлению граждан, проинформировал "Sputnik Армения".
Статья 154.2 УК Армении (дача взятки избирателям) предусматривает до трех лет лишения свободы, статья 34 предполагает покушение на совершение преступления и отдельного наказания не предусматривает.
Напомним, в 2020 году в подкупе избирателей обвинялся лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян . В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте Царукяна. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников лидера "Процветающей Армении".
Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".
Автор: "Кавказский узел"