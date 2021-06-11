Генпрокуратура Армении объяснила причину задержания оппозиционера

11 июня 2021, 16:12

Бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян был задержан при передаче 17 тысяч долларов, предназначенных для раздачи избирателям, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Армавира, кандидат в депутаты от блока "Честь имею" Рубен Хлгатян задержан, сообщила адвокат Гаяне Папоян, связав это с политическим преследованием.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания началась 7 июня. Будет действовать простая пропорциональная избирательная система с закрытыми списками. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Жители Еревана высказали предпочтения накануне выборов в Нацсобрание.

Два человека задержаны за попытку подкупа избирателей в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах, сообщила сегодня Генпрокуратура Армении.

По версии следствия, бывший мэр города Армавира Рубен Хлгатян передал жителю села Джанфида Армавирской области 9 миллионов драмов (около 17 тысяч долларов). 10 июня в доме сельчанина они были задержаны. "При этом, как только они увидели сотрудников полиции, они выбросили во двор дома находившийся у них в руках полиэтиленовый пакет с деньгами", - процитировало сообщение ведомства АМИ "Новости Армения".

Задержанные отказались от дачи показаний. Начато расследование уголовного дела по статье о покушении на раздачу взяток избирателям и препятствование свободному волеизъявлению граждан, проинформировал "Sputnik Армения".

Статья 154.2 УК Армении (дача взятки избирателям) предусматривает до трех лет лишения свободы, статья 34 предполагает покушение на совершение преступления и отдельного наказания не предусматривает.

Напомним, в 2020 году в подкупе избирателей обвинялся лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян . В сентябре 2020 года суд отклонил ходатайство Службы национальной безопасности Армении об аресте Царукяна. Заседание прошло на фоне акции протеста сторонников лидера "Процветающей Армении".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".