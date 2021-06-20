20 июня 2021, 18:08

Житель армянского села задержан по подозрению в подкупе избирателей

Полиция заподозрила двух жителей села в Араратской области Армении в раздаче взяток избирателям. Один из них задержан.

Как писал "Кавказский узел", полиция расследует семь уголовных дел по случаям нарушений тайны голосования, повторного голосования, причинения вреда имуществу и здоровью на парламентских выборах, сообщил представитель ведомства. Еще 26 дел заведено по нарушениям в ходе предвыборной кампании, отчиталась генпрокуратура.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении проходят сегодня. Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". 

Жители села Норамарг Арартской области обратились в полицию с сообщением о раздаче взяток избирателям. По версии следствия, два жителя села раздавали избирателям взятки в размере 15-25 тысяч драмов (28-38 долларов США), чтобы обеспечить голоса одному из политических блоков, сообщило сегодня News.Am cо ссылкой на Полицию Армении.

Начато расследование уголовного дела о подкупе избирателей, оба сельчанина были доставлены в отделение полиции, один из них задержан, проинформировал "Sputnik-Армения".

Представители какого политического блока раздавали взятки в Норамарге в сообщении на сайте полиции не указано.

Статья 154.2 Уголовного кодекса Армении (дача взятки избирателям) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Комментариев задержанного или его официальных представителей относительно задержания и версии следствия не поступало.

Напомним, бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян намеревался раздать 17 тысяч долларов 147 жителям села Джафнида за поддержку на выборах. Хлгатян и два жителя села арестованы, еще восемь находятся в статусе подозреваемых, сообщило 14 июня следствие. Оппозиция сочла арест Хлгатяна устранением конкурентов.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Примечание:

""Сотрудники штабов Демпартии Армении задержаны в Арташате", "Выборы в парламент Армении проходят с соблюдением мер безопасности в связи с коронавирусом", "Конфликт со стрельбой произошел на выборах в армянском селе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 июня 2021, 19:19

20 июня 2021, 18:24

  • 400 человек ждут в дагестанском лагере возвращения в Азербайджан

    Граждане Азербайджана еженедельно вывозятся на родину из лагеря "Огонек" в Кулларском районе Дагестана, но в лагере еще остаются 400 человек, сообщила администрация района. Махачкалинская национально-культурная автономия призвала азербайджанцев не ехать в лагерь до снятия ограничений на пересечение границы.

20 июня 2021, 17:21

  • Четыре человека задержаны на акции в Батуми

    Родственники семи арестованных противников строительства Намахванской ГЭС провели шествие в Батуми. У здания правительства Аджарии произошли стычки с полицией, задержаны не менее четырех активистов.

20 июня 2021, 16:29

  • Аналитики раскритиковали подход Грузии и ООН к возвращению беженцев

    ООН должна не только декларировать право беженцев на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, но и добиваться от России предоставления такой возможности, указал юрист Бесо Шенгелия. Грузия блокирует обсуждение этой проблемы с властями Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший государственный министр по делам гражданского примирения Паата Закареишвили в связи с новой резолюцией ООН.

20 июня 2021, 15:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи