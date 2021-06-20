Житель армянского села задержан по подозрению в подкупе избирателей

20 июня 2021, 18:08

Полиция заподозрила двух жителей села в Араратской области Армении в раздаче взяток избирателям. Один из них задержан.

Как писал "Кавказский узел", полиция расследует семь уголовных дел по случаям нарушений тайны голосования, повторного голосования, причинения вреда имуществу и здоровью на парламентских выборах, сообщил представитель ведомства. Еще 26 дел заведено по нарушениям в ходе предвыборной кампании, отчиталась генпрокуратура.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении проходят сегодня. Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Жители села Норамарг Арартской области обратились в полицию с сообщением о раздаче взяток избирателям. По версии следствия, два жителя села раздавали избирателям взятки в размере 15-25 тысяч драмов (28-38 долларов США), чтобы обеспечить голоса одному из политических блоков, сообщило сегодня News.Am cо ссылкой на Полицию Армении.

Начато расследование уголовного дела о подкупе избирателей, оба сельчанина были доставлены в отделение полиции, один из них задержан, проинформировал "Sputnik-Армения".

Представители какого политического блока раздавали взятки в Норамарге в сообщении на сайте полиции не указано.

Статья 154.2 Уголовного кодекса Армении (дача взятки избирателям) предусматривает до трех лет лишения свободы.

Комментариев задержанного или его официальных представителей относительно задержания и версии следствия не поступало.

Напомним, бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян намеревался раздать 17 тысяч долларов 147 жителям села Джафнида за поддержку на выборах. Хлгатян и два жителя села арестованы, еще восемь находятся в статусе подозреваемых, сообщило 14 июня следствие. Оппозиция сочла арест Хлгатяна устранением конкурентов.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".