Полиция Армении зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования

20 июня 2021, 13:10

Полиция расследует семь уголовных дел по случаям нарушений тайны голосования, повторного голосования, причинения вреда имуществу и здоровью на парламентских выборах, сообщил представитель ведомства. Еще 26 дел заведено по нарушениям в ходе предвыборной кампании, отчиталась генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", сегодня более 2000 избирательных участков начали работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов. На избирательных участках соблюдаются меры безопасности в связи с коронавирусом, заявили главы участковых комиссий. Глава общины Сисиан сообщил об обысках в штабе блока "Айастан".

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Полиция Армении по данным на 12.00 по местному времени (11.00 мск) зафиксировала 21 случай правонарушений во время голосования, сообщил сегодня со ссылкой на начальника штаба Полиции Армении Армена Мкртчяна "Интерфакс".

По его словам, по семи случаям возбуждены уголовные дела и ведется расследование. "По остальным 14 случаям проверки продолжаются", - сказал Мкртчян.

Одно уголовное дело расследуется по нарушению в Ереване, еще шесть - в областях, информировал со ссылкой на Мкртчяна "Спутник-Армения". По словам силовика, выявлено четыре случая многократного голосования, нарушение тайны голосования, нанесение вреда имуществу и телесных повреждений.

Кроме того, на "горячую линию" полиции поступило 24 звонка о раздаче взяток, скоплении людей на участках, технических проблемах, сказал он. Все сообщения находятся на этапе проверки.

Генеральная прокуратура Армении возбудила дела примерно по 240 сообщениям о нарушениях во время предвыборной кампании, сообщило надзорное ведомство. По данным прокуратуры, 155 заявлений касаются подкупа избирателей, 59 связаны с препятствиями при реализации избирательного права, 64 – с препятствием или, напротив, принуждением к участию в агитации, 42 – с порчей материалов предвыборной пропаганды. Еще 212 заявлений были направлены в полицию для проверки, по 135 заявлениям проверки продолжаются, отмечается в сообщении.

По сообщениям возбуждено 26 уловных дел, по 65 делам готовятся материалы, 14 гражданам предъявлены обвинения. Семерым предъявлены обвинения в получении взятки, шестерым – в подкупе избирателей, информировала прокуратура.

С 19 июня распространяются оскорбительные и ненавистнические материалы в адрес лидеров блока "Айастан", говорится в распространенном блоком заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Члены территориальных штабов блока подвергаются приводу по ложным доносам, отмечается в заявлении. "Таких масштабов нарушений никогда не было, и мы обращаем внимание всех международных наблюдателей на эти нарушения", - призвали политики.

Лидер блока, кандидат на пост премьер-министра Армении Роберт Кочарян призвал силовиков найти нарушителей. По всему городу установлены камеры наблюдения, и нарушителей не сложно найти, заявил он на брифинге.

Напомним, фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Ранее они высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.