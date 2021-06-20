20 июня 2021, 12:11
Глава общины Сисиан сообщил об обысках в штабе блока "Айастан"
Полиция проводит обыски в центральном штабе блока "Айастан" в городе Сисиан Сюникской области, сообщил глава общины Артур Саркисян.
Как писал "Кавказский узел", сегодня более 2000 избирательных участков начали работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов. На избирательных участках в Армении соблюдаются меры безопасности в связи с коронавирусом, сообщили главы участковых комиссий. Полиция заявила, что перед избирательным участком в селе Азаташен произошла ссора между представителями партий "Процветающая Армения" и "Подъем", один из участников конфликта выстрелил из газового пистолета.
Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".
В центральном штабе блока "Айастан" в Сисиане проводятся обыски, сообщили сегодня со ссылкой на общины Артура Саркисяна "Новости Армении".
Саркисян также рассказал, что силовики проводят обыски в домах руководителей штабов блока, информировал "Спутник-Армения".
Напомним, фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Ранее они высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.
Автор: "Кавказский узел"