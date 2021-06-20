Выборы в парламент Армении проходят с соблюдением мер безопасности в связи с коронавирусом

20 июня 2021, 09:40

На избирательных участках в Армении не допускается большое скопление людей, соблюдается дистанция и масочный режим, сообщили главы участковых комиссий.

Как писал "Кавказский узел", более 2000 избирательных участков начали сегодня работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

На избирательных участках в Армении установлены ограничения по числу избирателей, находящихся в здании одновременно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава избирательной комиссии на участке 4/35 Далар Давтян.

"Скопления на участке не допускаются", - заявил он.

Кроме этого, соблюдается дистанция в 1,5 метра для избирателей, ожидающих своей очереди в участок, сказал Давтян. Для этого на полу есть специальные метки на расстоянии 1,5 метра, в здании развешаны плакаты и извещения по соблюдению мер безопасности, отметил он.

"Избиратели заходят на участки в масках, а кто без маски - мы сами им предоставляем. Также на участке есть спирт, алкогель (для дезинфекции)", - сообщил Давтян.

За сутки в Армении выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 224 227, сообщил сегодня Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки умерли два зараженных, а всего с начала пандемии скончалось 4498 человек. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 09.40 часов по местному времени на участке 4/35 проголосовали 120 избирателей. Общее число избирателей на этом участке по основному списку составляет 1926 человек, еще три человека включены в дополнительные списки избирателей, сказал глава комиссии.

На избирательном участке 4/54 все по общему списку 1864 избирателей. По состоянию на 10.00 часов по местному времени (09.00 мск) проголосовали 137 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава комиссии Сурен Оганян. Он отметил, что пока не было никаких нарушений.

Наблюдателей на участке на этот момент не было, передал корреспондент "Кавказского узла". По словам Оганяна, наблюдатели пришли рано утром, а затем ушли.

Напомним, ранее политологи высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".