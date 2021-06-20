Здание Национального Собрания Республики Армения. Фото: http://www.parliament.am

20 июня 2021, 07:41

Голосование на выборах парламента началось в Армении

Более 2000 избирательных участков начали работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее политологи высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. 19 июня стало известно, что  на  выборах в Национальное собрание Армении зарегистрированы 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направило около 250 наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021". 

В Армении началось голосование на внеочередных парламентских выборах. Более двух тысяч избирательных участков начали работу в 08.00 по ереванскому времени (07.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск), передало сегодня ИА "Арменпресс". Из 2008 участков 479 располагаются в Ереване, еще 1529 – в областях, уточнил «Sputnik-Армения».

Общее число избирателей в стране составляет 2 млн 578 тыс. 678 человек. Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5 процентов голосов, блоку – 7 процентов, сообщило сегодня онлайн-издание News.am.

С 11 по 13 июня в стране проводилось электронное голосование, результаты которого будут опубликованы вместе с основными после того, как будут подведены итоги. В электронном голосовании приняли участие 650 человек – служащие дипломатических и консульских представительств Армении и члены их семей, а также военнослужащие, которые находятся в длительных командировках или на учебе за рубежом. По армянскому законодательству другие граждане республики, проживающие за рубежом, голосовать не могут, информировал сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что по результатам соцопроса Gallup, блок "Айастан" Роберта Кочаряна стал лидером предвыборной гонки, опередив "Гражданский договор" Никола Пашиняна на 3,5 процента. Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Еревана заявила о разочаровании в Николе Пашиняне, другие бывшие сторонники революционера не видят ему альтернативы.

Примечание:

"Четыре человека задержаны на акции протеста у Минздрава Армении", "Ереван приостановил свою работу в трехсторонней комиссии по разблокировке дорог", "Айвазян пояснил причины отставки с поста главы МИД Армении".

Автор: "Кавказский узел"

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