Обстрелян автомобиль главы блока "Ширинян-Бабаджанян"

20 июня 2021, 14:14

Машина руководителя блока демократов "Ширинян-Бабаджанян" Армана Бабаджаняна обстреляна сегодня из огнестрельного оружия, сообщила полиция. Бабаджанян предположил, что к инциденту причастны его оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня более 2000 избирательных участков начали работу в Армении в рамках внеочередных парламентских выборов. На избирательных участках соблюдаются меры безопасности в связи с коронавирусом, заявили главы участковых комиссий. Глава общины Сисиан сообщил об обысках в штабе блока "Айастан". Полиция зафиксировала 21 нарушение в ходе голосования.

Центральная избирательная комиссия Армении зарегистрировала около 2600 кандидатов, на сайте ЦИК размещена информация о 25 участвующих в выборах политических силах: это 21 партия и четыре блока. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Утром по автомобилю Бабаджаняна был произведен выстрел из огнестрельного оружия, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу полиции "Интерфакс".

Бабаджанян является депутатом парламента Армении и противником Роберта Кочаряна на выборах в парламент. Блок Бабаджаняна выступает за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада, информировало агентство.

"Стреляли по моей машине", - написал сегодня Бабаджанян на своей странице в Facebook, разместив фотографии поврежденного автомобиля. Он предположил, что в этом замешан человек, который "участвует в выборах".

Фаворитами на выборах являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) - обе политические силы идут вровень, с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Ранее они высказали мнение, что итоги парламентских выборов в Армении предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. 19 июня стало известно, что на выборах в Национальное собрание Армении зарегистрировано 8749 наблюдателей от местных организаций. Наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ направила около 250 наблюдателей.