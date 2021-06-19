Сторонники Кочаряна призвали не допустить подтасовок на выборах

19 июня 2021, 01:52

Участники акции в поддержку блока Роберта Кочаряна "Айастан" призвали не допустить подтасовки голосов на внеочередных парламентских выборах в Армении. В ходе предвыборной кампании наметились два полярных фаворита, и предугадать, кто из них победит, невозможно, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", по результатам соцопроса Gallup, блок "Айастан" Роберта Кочаряна стал лидером предвыборной гонки, опередив "Гражданский договор" Никола Пашиняна на 3,5 процента. Часть опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей Еревана заявили о разочаровании в Николе Пашиняне, другие бывшие сторонники революционера не видят ему альтернативы.

Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Фаворитами на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении являются партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок Роберта Кочаряна "Айастан" ("Армения") - обе политические силы идут вровень с переменным успехом, поэтому не исключен второй тур выборов, указали политологи. Договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе, указано в материале "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении-2021".

Участники митинга на Площади Республики в Ереване 18 июня скандировали: «Кочарян», «К сильной Армении!», «Армения» и держали в руках флаг Армении, флаг блока, а также транспаранты с названиями населенных пунктов, откуда люди приехали на митинг. Они также растянули 100-метровый армянский триколор, передал корреспондент "Кавказского узла".

Блок «Айастан» - та сила, которая способна вывести страну из кризисной ситуации, заявили организаторы митинга. «Это борьба не за власть, а за возврат нашей государственности», - заявил лидер блока Роберт Кочарян. Самые актуальные проблемы, которые предстоит решить: безопасность границы, страны, судьба Карабаха, социальные проблемы, миграция, отметил он. Армения должна восстановить мощную армию, обеспечить безопасность, заявил Кочарян.

Кочарян также обратился к своим сторонникам, призвав установить дежурство всю ночь, чтобы у блока «не украли голоса».

«Нынешние власти три года назад раскололи армянскую нацию», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" депутат Анна Григорян, покинувшая ранее правящую фракцию «Мой шаг», и состоящая в команде Кочаряна. «Нас разделили на белых и черных, но у нас у всех нация одна, и мы должны исправить ситуацию», - заявила она.

Представитель бюро АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян призвал своих сторонников быть начеку в день выборов, чтобы не допустить каких-либо нарушений.

Митинг блока «Айастан» перерос в шествие. Сторонники Кочаряна во главе с ним прошли по центральным улицам Еревана.

По данным Союза информированных граждан, который провел аэросъемку во время митинга, по состоянию на 20.00 по местному времени (19.00 мск) на Площади Республики находились около 30200 человек.

Политологи затруднились спрогнозировать итоги выборов

Предвыборная кампания проходит спокойно для той ситуации, в которой оказалась Армения после войны и после внутриполитических перипетии, считает редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. «Сама предвыборная кампания получилась более чем поляризованной, но при этом спокойной, не считая риторики того или иного лагеря», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Политобозреватель считает, что предстоящие выборы – одни из самых труднопрогнозируемых. Никто не берется давать четкий прогноз, говорят о двух фаворитах – Пашинян и Кочарян, отметила она.

Митинги двух лидеров не показательны, потому что человек может прийти на митинг, исходя из определенных побуждений, но затем проголосовать за другого, считает она.

«И Пашинян, и Кочарян имеют своих сторонников и необходимое количество голосов. В любом случае, в парламенте должно быть представлено не менее трех партий, и если эти две силы не наберут необходимое количество голосов для большинства, то сохраняется возможность коалиции», - отметила Айрумян.

Она добавила, что блок Сержа Саргсяна «Честь имею» уже объявил, что готов вступить в коалицию с Кочаряном, но не готов вступить в коалицию с Пашиняном. То же самое сказал Роберт Кочарян, отвергнув возможность коалиции с Пашиняном, сказала политобозреватель.

«Вполне возможно, что партия Пашиняна в следующем парламенте будет в оппозиции», - предположила она.

Митинги не всегда являются показателем числа сторонников политической силы, также считает политолог Армен Варданян. По его словам, долгие годы самые большие митинги в Армении собирала партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения», однако эта сила никогда не становилась властью.

Предвыборная кампания, по мнению Варданяна, сопровождалась агрессивной риторикой и в условиях напряженности. Образовались два полюса – Пашинян и Кочарян, и эти выборы очень непредсказуемы, сказал он.

"Судя по социальным опросам, очевидного фаворита нет, и за два дня до выборов неизвестно, кто будет во власти. До этого было очевидно, какая сила придет к власти", - сказал Варданян.

"Кавказский узел" также писал, что Пашинян провел завершающий в рамках агитационной кампании митинг-шествие со своими сторонниками 17 июня. Врио премьер-министра собрал многотысячный митинг своих сторонников, оказывая давление на бюджетников, заявили представители оппозиционных партий.