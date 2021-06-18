Миротворцы доставили продукты беженцам в Нагорном Карабахе

18 июня 2021, 09:08

Продуктовые наборы и предметы первой необходимости доставили российские военные беженцам в Нагорном Карабахе, рапортовало Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают доставку гуманитарной помощи беженцам и жителям Нагорного Карабаха. Так, 5 июня миротворцы доставили беженцам продовольственные и кухонные наборы, а 17 июня – строительные материалы для восстановления инфраструктуры.

Российские военные передали вынужденным переселенцам и многодетным семьям предметы домашнего обихода и продуктовые наборы, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России.

В гостинице, где проходила гуманитарная акция, нет свободных номеров, все они отданы беженцам из Гадрута, отметило ведомство. "[Беженцы проживают в] тяжёлых условиях. Оказывали здесь адресную помощь и увидели, что здесь вся гостиница заполнена беженцами, на три этажа одна кухня и одна стиральная машина", – приведены в сообщении слова офицера Центра гуманитарного реагирования Дмитрия Тусиди.

За неделю около 100 семей обеспечены предметами первой необходимости – одеждой и обувью для детей и взрослых, стиральными порошками, газовыми горелками, кухонным инвентарем, продуктовыми наборами, комплектами постельного белья, подушками, одеялами, предметами личной гигиены, детскими игрушками, а также индивидуальными медицинскими аптечками, рапортовало Минобороны России.

Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".