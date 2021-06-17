Миротворцы обеспечили доставку стройматериалов в Нагорный Карабах

17 июня 2021, 09:46

Российские военные сопроводили 53 грузовика, которые доставили в Нагорный Карабах строительные материалы для восстановления инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", российские военные систематически обеспечивают доставку гуманитарной помощи беженца и жителям Нагорного Карабаха. Так 5 июня миротворцы доставили беженцам продовольственные и кухонные наборы.

Российские военные обеспечили доставку в Нагорный Карабах строительных материалов для восстановления инфраструктуры, рапортовало Минобороны России. "За сутки, по маршруту Мадагиз – Кельбаджар и обратно, российские военные полицейские обеспечили безопасность 53 грузовикам, которые доставляли стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населённых пунктах Нагорного Карабаха, а также продовольствие и различные товары для местных жителей", – сообщило оборонное ведомство сегодня на своем сайте.

Напомним, что полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, видно на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".