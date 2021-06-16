Жители Калмыкии представили свои творческие работы на закрытии "Глокализации"

16 июня 2021, 01:55

Участники четырех творческих лабораторий "Документальное наблюдение", "Фотография", "Стрит-арт" и музыкальной Writing Camp представили на закрытии фестиваля креативных индустрий "Глокализация" свои работы. Авторы проектов заявили, что за три дня практических занятий получили ценный опыт, который поможет им в будущем воплощать свои идеи.

Как писал «Кавказский узел», 11-14 июня эксперты из международных корпораций, а также известные в России медиахудожники и дизайнеры прочли на фестивале «Глокализация» пять лекций о методах интеграции локальной идентичности в мире глобальных креативных индустрий и способах продвижения региональных творческих проектов. Слушатели творческих профессий отметили содержательность и практическую ценность докладов.

Фестиваль креативных индустрий "Глокализация" начался в Элисте 10 июня. Жители республики получили возможность в течение четырех дней пообщаться с экспертами в области кино, дизайна, маркетинга, фотоискусства и музыки и создать совместные проекты в каждой из этих сфер. Термин "глокализация" - производное от слов "глобализация" и "локализация", и указывает на противоречивые тенденции развития современного общества. Цель фестиваля - поиск средств самовыражения, которые позволят сохранить локальную идентичность, но будут понятны в глобальном мире креативных индустрий.

Закрытие фестиваля «Глокализация» прошло в Элисте на бывшей даче Героя Советского Союза Басана Городовикова (1910-1983, генерал-лейтенант, военачальник, с 1961 по 1978 – первый секретарь калмыцкого обкома КПСС – прим. "Кавказского узла"), которая в последнее время используется как молодежная арт-резиденция. Мероприятие собрало больше сотни участников, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на закрытии фестиваля.

В своем вступительном слове организатор фестиваля, кинорежиссер Элла Манжеева сообщила, что мероприятие предполагает отчет четырех творческих лабораторий. Она поблагодарила за поддержку Минкультуры Калмыкии, отметив, что «нечасто случается, что власти поддерживают свободное искусство». «Возникновение любой субкультуры в нашем обществе говорит об оздоровлении самого общества. Мы должны быть свободны от шор, от идеологий и открыты ко всему новому», - добавила режиссер.

За четыре дня фестиваля "Глокализация" были записаны более 15 музыкальных треков, тремя граффити-художниками создана композиция «Мясо», сняты шесть видеоработ в секции "Докнаблюдение" и серия фоторабот на тему идентичности Калмыкии в секции "Фотография", сообщила 14 июня автор идеи и организатор фестиваля, кинорежиссер Элла Манжеева.

Первыми представили свои работы уличные художники, авторы граффити-композиции «Мясо» в скейтпарке седьмого микрорайона Элисты. «По оценкам некоторых экспертов, к 2030 году ненатуральное мясо будет занимать треть мясного рынка. При этом животноводство и мясные блюда являются неотъемлемой частью нашей культуры. Мы не знаем, чем все обернется. Переход к альтернативному мясу – это хорошо или плохо? У нас нет ответа. Но мы предлагаем поразмышлять на эту тему. Наши опасения выражены в виде изображения конвейера, с которого сходят зеленые овечки, потому что у них мясо растительного происхождения. И в этой отаре тонет калмык», - объяснил задумку коллектива уличных художников участник проекта Дорджи Утнасунов.

Представляя результат работы своей лаборатории «Докнаблюдение», Элла Манжеева отметила, что участники проекта работали над тем, чтобы замечать детали, «какие-то особенности», которые, как правило, остаются вне поля зрения большинства людей. После просмотра видео, авторы роликов рассказали о своих идеях и общих впечатлениях от работы.

«Мой ролик «Мир вокруг нас» - про мать и ребенка. Они как будто живут в разных мирах. Девочка качается на качелях, ей все интересно, она в том возрасте, когда дети активно развиваются. Она все время вертится, смотрит по сторонам. Мать же видит только свою дочь», - рассказала ученица лаборатории Нина.

Начинающий режиссер Данзан разглядел гармонию в неверных походках мужчины и женщины, прогуливавшихся по аллее Элисты. «Два человека явно находятся на социальном дне. Но я увидел людей, которые имели чувства друг к другу – любовь. И между ними, безусловно, была гармония», - сказал молодой человек.

Куратор лаборатории «Фотография», фотограф-оператор Екатерина Орловская заявила, что за время работы с учениками "открыла новую для себя Калмыкию". «Она такая красивая, разная, молодая», - добавила Орловская.

Главной темой в работах одной из участниц проекта Герензел стала тема дороги. «Дорога – это пространство, куда ты всегда попадаешь, когда возвращаешься домой. И у тебя есть время, чтобы задуматься, с чем ты туда возвращаешься», - пояснила девушка.

Фотограф Дамба выбрал тему страдания животных в неволе. «Я специально выбрал формат черно-белой фотографии, чтобы зритель не отвлекался на цвета и почувствовал, проникся эмоциями животных, которые находятся в неволе», - отметил он.

Закрывали программу участники музыкального Writing Camp, которые представили публике 15 треков, придуманных и записанных за три дня работы в рамках фестиваля. Студию звукозаписи проекту предоставила заслуженная артистка Калмыкии, исполнитель народных песен Эрвена Оргаева. Куратор лаборатории, рэпер и продюсер Тимур Бубеев (Everthe8) заявил, что участников было так много, что некоторые имена он «физически не смог запомнить».

Первым треком, прозвучавшим на мероприятии, стала композиция в стиле этно, в записи которой участвовали Элла Манжеева и известный в Калмыкии джангарчи – исполнитель героического эпоса «Джангар» Дмитрий Шараев. Организатор фестиваля выступила автором музыки и исполнителем песни из калмыцкого варианта эпоса «Гэсэр». «Я хочу поблагодарить Эрвену Оргаеву, которая год назад научила меня петь. Это важный текст, который недавно был восстановлен [буддологом, переводчиком буддийских текстов] Бемом Митруевым. Он предложил мне спеть «Гэсэр». Музыку я написала сама. И очень рада, что премьера состоялась здесь, на моей земле», - сказала Манжеева.

Судя по пояснениям кураторов Writing Camp, за три дня работы лаборатории были записаны треки в жанрах этно, хип-хоп, трип-хоп, дрилл, ретровейв. Одной из участниц Writing Camp стала бывшая солистка популярной калмыцкой синти-поп группы Somerset Ангира Болдырева.

«Этот кэмп меня воскресил. Я давно не пела, не выступала. Для меня стало неожиданностью, что я могу так быстро работать. Это был крутой опыт. Очень хочу теперь писать еще больше, хочу выступать», - поделилась эмоциям вокалистка.

От имени участников Writing Camp выступил рэпер по имени Церен. Он заверил, что кураторы «вдохновили всю молодежь» Элисты. «Они показали нам, что можно работать профессионально, работать быстро. Показали, как это делать», - добавил начинающий музыкант.

Профессионализм кураторов Writing Camp отметила и певица Эрвена Оргаева. «За три дня сделать такие треки. Люди годами над одной песней работают. Спасибо Элле [Манжеевой] за то, что она проводит такие мероприятия. Я и не знала, что у нас столько крутых рэперов. Сегодня все вдохновились этим фестивалем», - заявила Оргаева. И когда Манжеева объявила фестиваль закрытым, публика стала скандировать «Спасибо!».

Элла Манжеева: быть свободным сложно, этому надо учиться

Из 12 человек, пришедших на первую лекцию о фотографии, до финала проекта дошли восемь участников лаборатории, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» куратор секции «Фотография» Екатерина Орловская. По ее словам, молодые люди открыли ей Калмыкию с новой стороны.

«Я часто бывала в Калмыкии, но знала известных людей: Эллу Манжиеву, [фотомодель, актрису] Евгению Манджиеву, [актера, кинорежиссера] Евгения Сангаджиева. А сейчас узнала прекрасных, на мой взгляд, молодых людей, которых интересуют совершенно, казалось бы, некалмыцкие темы. Например, одного из участников проекта глубоко интересовала тема сострадания насекомым. Другой – выбрал тему страдания животных в неволе, что для калмыков, как минимум, странно. Была у нас в работе тема дороги к дому. Для молодого человека, который стоит на распутье, не знает уезжать ему отсюда или остаться - это нравственный выбор. В лаборатории нам приходилось разрешать и какие-то моральные вопросы: можно ли, например, снимать людей с низким социальным статусом. Это было интересное путешествие», - сказала Орловская.

Через музыкальный Writing Camp прошло «несколько десятков» человек, рассказал корреспондента «Кавказского узла» куратор лаборатории Тимур Бубеев. «Writing Camp – новый для России формат, поэтому поначалу были определенные трудности. Участникам пришлось привыкать. Мы объясняли им, что надо раскрепоститься, потому что формат требует максимальной отдачи. Здесь не нужно задумываться, надо делать все быстро, постоянно импровизировать. У музыкантов есть склонность к перфекционизму – любят все доводить до совершенства. Но, как известно, лучшее – враг хорошего. Надо научиться расслабляться и наслаждаться. То, что получилось в моменте, это и есть то живое, которое важно сохранить. Я хорошо поработал и отдохнул. Познакомился с интересными музыкантами. Очень приятно было видеть вдохновенные лица ребят, которые узнали для себя что-то новое», - отметил рэпер.

Закрытие фестиваля прошло на даче Городовикова, потому что организаторы решили провести мероприятие в «более камерной атмосфере», рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Элла Манжеева. Она призналась, что «Глокализации» не хватило PR-сопровождения, из-за чего некоторые лекции и показ фильма о депортации калмыков Nutag - Homeland собрали не очень много людей. «Нам не хватило финансовых ресурсов, чтобы активнее доносить до более широкой публики информацию о фестивале. Но если учесть, что команда у нас была очень маленькая – несколько человек, я считаю, что мы выполнили задачу на тысячу процентов. А в качестве контента мы абсолютно точно не уступаем ни одному самому крутому фестивалю», - подчеркнула Манжеева.

В рамках фестиваля прошел первый в России показ анимационного фильма Nutag - Homeland, снятого еще в 2016 году и признанного лучшим короткометражным фильмом 2017 года на американском кинофестивале Sundance. Фильм канадки монгольского происхождения Алиси Теленгут рассказывает о сталинской депортации калмыков.

Манжеева добавила, что «очень рада тому, что получилось». «Кто-то открыл для себя что-то новое после просмотра фильма Алиси Теленгут, на лекциях Андрея Себранта, Кермен Манджиевой и других спикеров. Кто-то поработал в лабораториях. Я думаю, что все, кто так или иначе участвовал в фестивале, зарядились какой-то правильной, созидающей энергией. Мы показали людям, какие возможности открывают коллаборации. Показали, что в креативных индустриях нет уровней: есть лишь творческие люди, которые всегда друг другу интересны. И если между ними возникают какие-то споры, то это споры о творческом процессе, творческих идеях и подходах к теме. Главное - не стоять на месте, развиваться. Быть свободным – сложно. Этому тоже надо учиться», - заявила Элла Манжеева.