Фестиваль «Глокализация» помог элистинцам переосмыслить творческие идеи

15 июня 2021, 20:13

Глобальные технологии повышают интерес к локальным культурам и открывают новые способы продвижения региональных творческих проектов, указали лекторы завершившегося в Элисте фестиваля "Глокализация". Слушатели творческих профессий отметили содержательность и практическую ценность этих лекций.

Как писал "Кавказский узел", в столице Калмыкии 10 июня начался фестиваль креативных индустрий "Глокализация". Жители республики получили возможность в течение четырех дней пообщаться с экспертами в области кино, дизайна, маркетинга, фотоискусства и музыки и создать совместные проекты в каждой из этих сфер. Эти проекты были представлены 14 июня. Термин "глокализация" - производное от слов "глобализация" и "локализация", и указывает на противоречивые тенденции развития современного общества. Цель фестиваля - поиск средств самовыражения, которые позволят сохранить локальную идентичность, но будут понятны в глобальном мире креативных индустрий.

13 июня в рамках фестиваля прошел первый в России показ анимационного Nutag – Homeland, снятого канадкой монгольского происхождения Алиси Теленгут. Зрители заявили, что автор смогла передать трагедию депортации калмыцкого народа. Картина также впечатлила оригинальной художественной техникой и музыкой, указали жителей Калмыкии.

Эксперты из международных корпораций, а также известные в России медиахудожники и дизайнеры прочли на фестивале пять лекций о методах интеграции локальной идентичности в мире глобальных креативных индустрий и способах продвижения региональных творческих проектов. Так, 11 июня калмыцкий социолог Людмила Намруева рассказала слушателям о самом феномене «глокализации». В этот же день перед аудиторией выступили с совместной лекцией директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс» Андрей Себрант и медиахудожница, сооснователь студии разработки игр и медиапроектов «Мастерская 15» Наталья Алфутова.

13 июня элистинцы побывали на онлайн-лекции креативного продюсера медиадизайн-студии Radugadesign Анны Смирновой и поучаствовали в «живом» обсуждении проблемы продвижения творческих продуктов с экспертом по стратегическим коммуникациям, директором по связям с общественностью в международном холдинге Segezha Group Кермен Манджиевой. 14 июня с лекцией в режиме онлайн выступила куратор направления Urban + Art-фонда поддержки современного искусства «Винзавод», сооснователь биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина.

Андрей Себрант: глобализация помогает защищать региональную культуру

Наибольший интерес калмыцкой публики вызвала лекция Андрея Себранта и Натальи Алфутовой, посвященная теме развития креативных индустрий в виртуальном пространстве «метавселенных». Послушать спикеров пришли около сотни жителей Калмыкии, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на лекции.

Себрант отметил, что на фоне пандемии коронавируса человечество оказалось в ситуации, когда «много людей имеют новый опыт использования технологий и при этом не все хорошо понимают, что с ним делать». «Суть этого опыта в том, что с нами случилась удаленка в самом широком смысле слова. Я имею в виду, что нам стали доставлять домой все, что раньше не особо доставляли – не только товары, заказы, но и, например, работу… Это фарш нельзя прокрутить назад. Это то, что останется с нами, новые привычки изменят вас и тех людей, с которыми вы работаете», - заявил эксперт из «Яндекса».

Когда физическая реальность закрыта, остаются метавселенные, добавила Алфутова. Спикер рассказала, как медиахудожники «изменили мир», адаптировав виртуальное пространство под новые запросы. Она напомнила о концерте американского рэпера Трэвиса Скотта, который посетили 27 миллионов зрителей на площадке видеоигры Fortnite, о виртуальных картинах, проданных медиахудожниками на аукционе Sotheby's, а также привела примеры метапространств, которые сегодня финансируются такими брендами, такими как Gucci.

«В тот момент, когда неважно, кто - библиотекарь, пиар-менеджер – вдруг соображает, что можно обратиться к медиахудожнику, он получает новое, креативное, неожиданное и эффективное решение. А художник за это получает деньги», - подытожил Себрант, поясняя свое видение развития креативных индустрий.

В современном мире невозможно работать, «просто предлагая что-то глобальное», сказал после лекции представитель «Яндекса» корреспонденту «Кавказского узла», поясняя связь своей лекции с проблемой глокализации..

«Если у тебя нет людей, которые правят карту на месте, в каждом городе страны, у тебя будет плохая карта. В каждой стране, в каждой республике, в каждом городе и даже в каждом населенном пункте есть что-то свое, что мы должны знать как компания, которая работает для людей. Да, надо мыслить глобально, нужно мечтать о глобальном бизнесе, при этом каждый раз мы должны максимально учитывать локальную специфику и потребности людей, потому что эти потребности не универсальны», - пояснил Андрей Себрант.

По его мнению, глобальные технологии не только дали миру возможность «наслаждаться региональными культурами», но и способствуют их расцвету. «Когда об этих культурах не знали, им и помочь было некому. Теперь, когда о них все знают, если где-то возникнет серьезная проблема, найдутся люди, которые помогут, в том числе деньгами. И если эти люди увидят в той или иной региональной культуре что-то по-настоящему интересное, они выведут ее продукты на мировую сцену. Глобализация позволяет больше ценить и оберегать культуру в регионах, а не убивает ее», - заверил Себрант.

Задача фестиваля – "показать, что калмыцкие темы могут резонировать со всем миром", указала организатор "Глокализации" Элла Манжеева. "И нам не надо ни под кого подстраиваться, на кого-то быть похожими. Нужно быть похожими на себя, быть собой", - сказала Манжеева в интервью "Кавказскому узлу".

Для системного развития креативных индустрий в регионах нужно создавать соответствующую оффлайн-среду, указала корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Алфутова.

«В музее современного искусства «Гараж» ежегодно проводится триеннале. И там есть специальные кураторы, которые ездят по регионам, находят интересных художников, которых потом выставляют на одной из лучших площадок страны. Но открывать имена достаточно сложно, потому что региональные художники не погружены в ту творческую атмосферу, которая есть в мегаполисах. В регионах нет инфраструктуры, в которой могли бы развиваться творческие люди. Поэтому, как правило, искусством они занимаются параллельно с основной работой. Даже если сравнивать Россию с Европой – там современное искусство развивается быстрее и интереснее, чем у нас. Просто потому, что существует инфраструктура: фонды, социальные гранты», - констатировала медиахудожник.

Кермен Манджиева: искусство должно быть финансово устойчивым

Лекция Кермен Манджиевой, на которой также побывал корреспондент «Кавказского узла», была посвящена технологии преобразования социального капитала в финансовый. Спикер рассказала, что работает «в сфере коммуникаций» больше 15 лет: была журналистом в Элисте, затем работала в дочерних компаниях «Мегафона» в Калмыкии, Таджикистане, Санкт-Петербурге, Москве, последние пять лет занимается консультированием по пиару топ-менеджеров, политиков, людей искусства.

«Если вы творческий человек, и у вас есть идеи, которые вы хотите продвигать, вы должны уметь на них зарабатывать. Финансовая сторона вопроса – это важный аспект. Если за ваш проект никто не хочет платить – значит, у вас плохая идея, ваш проект никому не нужен… Я хочу показать, как прийти к финансовому капиталу через наращивание социального капитала. Что такое социальный капитал? Это то, что люди о нас думают, пишут в соцсетях, это то, какой образ мы формируем», - пояснила Манджиева.

Далее эксперт в сфере пиара вывела формулу использования социального капитала в бизнес-проектах, отметив, что эта модель достаточно универсальна и может работать в других сферах жизни. Для наглядности она предложила слушателям на их примерах разобрать проблемы в продвижении соцсетей и позиционировании себя на рынке. Откликнувшиеся участники лекции получили конкретные рекомендации по работе с собственным имиджем и дальнейшей капитализации личного бренда.

Умение наращивать свой финансовый капитал и при этом не потерять капитал репутационный – важнейшая компетенция в рамках тех задач, которые ставит перед собой фестиваль «Глокализация», указала Кермен Манджиева корреспонденту «Кавказского узла».

«Любое искусство, и вообще все, что связано с медиа, коммуникациями и развитием творческих проектов, должно не только содержать в себе идею, но и быть финансово устойчивым. Это очень тонкая тема, и мало кто умеет о ней говорить. К тому же, проблема социального капитала в последние примерно три года, с развитием социальных сетей, массовым переходом на удаленку стала очень актуальной. Я считаю, что лекция на эту тему будет полезной для творческих людей», - сказала Манджиева.

По ее мнению, активный переход специалистов на удаленный режим работы сегодня стирает разницу между столицей и регионами в плане перспектив реализации проектов и развития карьеры. «Мы видим, например, целый кластер айтишников, которые переехали в Сочи. Им там комфортно жить, и они работают на всю страну или даже на целый мир. Или взять ту же сферу креативных индустрий. Нельзя сказать, что именно столица генерирует поток идей, потому что, мол, там созданы социальные лифты и это удобно. Это абсолютно не так. Все зависит от того, есть ли в том или ином месте притяжения люди, которые готовы развивать и вкладываться в проекты. Если этим местом окажется регион – значит, будет развиваться региональный проект. Главное – это желание развиваться и наличие людей, готовых воплотить идею», - отметила Кермен Манджиева.

Жители Калмыкии указали на прикладную ценность лекций

Программист Эрдни опоздал на лекцию Андрея Себранта и Натальи Алфутовой, но отметил, что даже часть сказанного ими помогло ему посмотреть на некоторые проблемы с другого ракурса. «Мне казалось, что автоматизация рабочих процессов приведет к массовой безработице. Но Себрант довольно убедительно объяснил, что несмотря на развитие технологий, всегда будет оставаться определенное количество неквалифицированной работы. В целом, было интересно - жаль, что не смог прийти раньше», - добавил он корреспонденту «Кавказского узла».

Выпускница художественной школы Надя заявила, что лекция сподвигла ее к изучению digital-art. «Я узнала сегодня, насколько массовую аудиторию собирает digital, какие туда вкладываются деньги, и поняла, что могу превратить свое хобби в способ заработка, что есть перспективы, просто огромные возможности. Еще я запомнила фразу из лекции о том, что надо делать что-то свое, а не воспроизводить то, что уже было. И мне понравилась мысль Себранта о том, что для развития креативных индустрий нужны предприниматели, потому что они умеют видеть готовый продукт», - сказала девушка корреспонденту «Кавказского узла».

С ней согласилась Валерия, также окончившая художественную школу. При этом она посетовала, что в Элисте нет учебных заведений, где можно было выучиться на медиахудожника. «У нас есть учебные заведения, где учат специальности "графический дизайн". Но в России большая проблема в том, что преподаватели вузов – это в основном люди «старой закалки», без базового образования в плане технологий. Из-за этого качество преподавания в сфере IT невысокое. Достичь такого уровня, как показали на лекции, будет очень сложно. Я сейчас стою перед выбором высшего учебного заведения, где буду учиться. В художественной сфере много различных отраслей: графический дизайн, веб-дизайн, иллюстрации, академический рисунок. В этом всем теряешься и хотелось послушать именно про развитие медиасферы. Было очень интересно и познавательно», - резюмировала Валерия.

Лекцию Кермен Манджиевой 17-летний фотограф Дамба навал «уникальной для Калмыкии». «Я понял, что первична идея, не надо изначально гнаться за материальными благами. Формула, которую Кермен разбирала, мне обязательно поможет. Потому что раньше у меня не было понимания системы – как нужно презентовать себя на рынке», - сказал молодой человек корреспонденту «Кавказского узла».

Для дизайнера Гиляны стал неожиданным тезис об универсальности модели работы с социальным капиталом. «То, что формулу, которую показала Кермен Манджиева, можно перенести на процессы и проекты, не связанные с работой, бизнесом – это очень интересно. Мне кажется, это жизненно важный аспект. Можно было бы сказать, что реальность превзошла ожидания. Но я поздно узнала о лекции, поэтому как таковых ожиданий не было. В целом я очень довольна, что пришла», - заявила элистинка корреспонденту «Кавказского узла».

Информация, которой поделилась Манджиева, будет полезна для представителей любой профессии, отметила работница детского сада Булгун. «У меня есть планы на будущее, я интересуюсь сферой медиа, рекламы. И почерпнула для себя полезную информацию. У нас редко бывают такие события, особенно такие лекции, где можно получить практические рекомендации. Я прикинула формулу, которую сегодня разбирали, на свои социальные сети, и поняла, что мне еще работать и работать», - сказала девушка корреспонденту «Кавказского узла».