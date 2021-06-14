Элистинцы восторженно встретили канадский мультфильм о депортации калмыков

14 июня 2021, 14:29

Канадка моногольского происхождения Алиси Теленгут в анимационном фильме Nutag – Homeland смогла передать трагедию калмыцкого народа, картина впечатляет оригинальной художественной техникой и музыкой, указали зрители. Показ прошел в Элисте в рамках завершающегося сегодня фестиваля "Глокализация" и стал российской премьерой фильма.

Как писал "Кавказский узел", в столице Калмыкии 10 июня начался фестиваль креативных индустрий "Глокализация". Жители республики получили возможность в течение четырех дней пообщаться с экспертами в области кино, дизайна, маркетинга, фотоискусства и музыки и создать совместные проекты в каждой из этих сфер. На сегодня запланирована демонстрация этих проектов.

Термин "глокализация" - производное от слов "глобализация" и "локализация", и указывает на противоречивые тенденции развития современного общества. Цель фестиваля - поиск средств самовыражения, которые позволят сохранить локальную идентичность, но будут понятны в глобальном мире креативных индустрий.

Канадский режиссер два года работала над фильмом о депортации калмыков

В рамках "Глокализации" прошел первый в России показ анимационного фильма Nutag – Homeland, снятого еще в 2016 году и признанного лучшим короткометражным фильмом 2017 года на американском кинофестивале Sundance. Премьера состоялась 13 июня, она собрала в конференц-зале Национального музея Калмыкии около двадцати человек. Автор картины - художник и аниматор Алиси Теленгут, которая родилась в китайской Внутренней Монголии, затем жила в Канаде, а сейчас - в Германии.

Помимо картины о сталинской депортации калмыков, зрителям были показаны еще три короткометражные работы Алиси Теленгут. После их просмотра жители Калмыкии пообщались с автором в онлайн-режиме, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на премьере. Теленгут отметила, что она "счастлива и горда" показом фильма в Калмыкии. Теленгут выступала по-английски, ее переводила организатор фестиваля Элла Манжеева.

По словам Теленгут, впервые она услышала о высылке калмыков в Сибирь от своей бабушки. Позже она встретила в Монреале калмыков-эмигрантов, переехавших в Канаду из Франции, и узнала от них подробности истории сталинской депортации. Тема потери связи со своей родиной была близка монгольской канадке. Она решила глубже изучить вопрос и познакомилась с научными публикациями о депортации калмыков антрополога Эльзы-Баир Гучиновой - уроженки Калмыкии. На исследование темы у Теленгут ушел год, еще один год она занималась непосредственно созданием фильма.

28 декабря 1943 года в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и 13 дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Аниматору пришлось обращаться к малознакомым реалиям. "Первый образ, который появился у меня, когда я услышала историю о депортации - это поезд. Но поскольку в Канаде поезда современные, бесшумные, у меня возникла проблема: я никогда не слышала звук поезда. И когда начала работать над фильмом, я очень долго искала этот звук, а когда нашла, была сильно удивлена. Это был уже совсем другой образ", - рассказала режиссер.

Черный железный поезд в Nutag – Homeland стал символом горя, а белая лошадь, несущаяся по тюльпановому полю, напротив, символизирует жизнь, свободу. "Я знала, что в Калмыкии растут тюльпаны", - добавила Теленгут.

Рассказывая о своей технике рисования, автор фильма о депортации отметила, что ее стиль формировался под влиянием художника из ЮАР Уильяма Кентриджа. "Но он рисовал в черно-белых тонах, я же использую цветные краски. Свою анимацию я создаю, используя масляные краски. Мазки наносятся руками, и весь этот процесс снимается на камеру. В такой же технике работает Александр Петров (российский художник, автор картины "Старик и море", которая в 2000 году получила премию "Оскар" за лучший короткометражный анимационный фильм. - Прим. "Кавказского узла")", - добавила Алиси Теленгут.

Она сообщила, что следующая ее работа будет посвящена Байкалу. "Мне интересны все монгольские народы. Байкал связан с мифами, шаманизмом. Сегодня, когда на наших глазах происходит глобальное потепление и жизнь планеты находится под угрозой, мы должны думать, как ее спасти. Моя новая работа – это рассуждение на тему возвращения к природе. Это то, что лежало в основе идеологии шаманизма, которая передавалась через мифы и сакральные знания", - пояснила Теленгут.

Даже организаторы "Глокализации" все эти годы ничего не знали о фильме Nutag – Homeland, отметила Элла Манжеева в интервью "Кавказскому узлу". "А Алиси все эти годы мечтала, что ее картину покажут в Калмыкии. Она сама мне об этом рассказала, когда мы общались в Zoom. <...> Удивительно, конечно, как она поняла эту боль. Но успех ее фильма говорит еще и о том, что наши истории могут быть понятны и интересны далеко за пределами республики. Задача фестиваля – показать, что калмыцкие темы могут резонировать со всем миром. И нам не надо ни под кого подстраиваться, на кого-то быть похожими. Нужно быть похожими на себя, быть собой. Это огромный труд. И в этом суть "Глокализации", - подчеркнула Манжеева.

Как указала режиссер Эллы Манжеевой, тема обращения к природе Земли и природе человека особенно важна для фестиваля "Глокализация". "Алиси показала, как можно в контексте современной жизни, современных проблем возвращаться к своим истокам настолько глубоко и настолько далеко - на много-много лет назад. Она дала нам понять, что пространство-время существует нелинейно. Все это есть в одной капсуле, в одном сердце, одной душе", - сказала организатор фестиваля корреспонденту "Кавказского узла".

Показ фильма был важен для жителей Калмыкии, потому что Теленгут – это пример "человека-вселенной", добавила Манжеева. "Она живет далеко от своей родины, но продолжает ее исследовать и погружается в тему очень глубоко. И я сегодня очень рада, что пришли люди, поделились своими эмоциями, открыли для себя нового художника, узнали, что вообще существует такой вид творчества, что визуальное искусство может проявляться по-разному", - отметила кинорежиссер.

Калмыцкую публику впечатлил художественный стиль Теленгут

Фотограф Валентина призналась, что была тронута вниманием монгольской канадки к теме депортации калмыков. "И сама техника у Алиси очень интересная – когда один элемент незаметно переходит в другой. Конечно, это динамика – больше про видео, чем про фото. Но я вдохновилась. Мне было бы интересно сделать какой-нибудь снимок, в котором читалось бы что-то другое. Например, сфотографировать череп так, чтобы читалось лицо человека или угадывались характерные черты народа. Я понимаю, что это больше задача для графики, но мало ли – может, в будущем что-то получится", - сказала зрительница корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист Нина Усунцынова также отметила стиль Теленгут. "Люди, растения – все состоит из маленьких мазков, которые каждый раз меняют положение, и из-за этого как будто бы видно, как в человеке, например, циркулирует кровь. И персонаж постоянно меняется – всегда разный. Я нашла в этом свое видение мира. Музыка тоже очень понравилась. И хорошо для меня, что встреча прошла на английском – я сейчас как раз пытаюсь понимать этот язык", - добавила Усунцынова.

Фотограф Баир отметил, что до показа на фестивале "Глокализация" несколько раз посмотрел Nutag – Homeland онлайн и рекомендовал фильм всем своим друзьям. "Сегодня мне понравилась вся подборка фильмов. Но в Nutag – Homeland меня поразило, как Алиси Теленгут сумела передать боль нашего народа, при том, что знала о депортации лишь по рассказам калмыков-эмигрантов. Там был момент, когда из мазков проявилось лицо ээджи (бабушки. – Прим. "Кавказского узла"). Оно было очень похоже на лицо моей ээджи. Один в один – я был в шоке", - поделился впечатлениями молодой человек.

Столь же восторженно отнесся к картине строитель Илья. "Было неожиданно, что человек, живущий далеко от Калмыкии, решился затронуть такую тему и так мастерски отразил ее в своей картине. И техника рисования, и музыка – все сыграло в плюс фильму. Очень хорошая картина получилась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Художественная техника, в которой выполнен фильм, непроста для восприятия, указал корреспонденту "Кавказского узла" работник фотосалона Баир. "Автор нам рассказала, что вдохновлялась работами художника из ЮАР. И, видимо, задача была передать историю посредством определенной техники. Для восприятия человека, не связанного с изобразительным искусством, это немного сложновато. Мне самому нравится все экспериментальное, но даже мне местами было непросто разобраться. Но, в любом случае, радует, что искусство развивается, появляются новые вызовы для зрителя. И Алиси – очень приятная, позитивная девушка. Общение с ней было удовольствием", - заключил Баир.

Участники "Глокализации" подняли проблему питания людей будущего

За четыре дня фестиваля "Глокализация" было записано более 15 музыкальных треков, сняты шесть видеоработ в секции "Докнаблюдение" и серия фоторабот на тему идентичности Калмыкии в секции "Фотография", сообщила автор идеи и организатор фестиваля, кинорежиссер Элла Манжеева.

"В скейт-парке три художника-граффити создали композицию "Мясо" - [о том], каким же будет это понятие для Калмыкии через 100 лет, когда, скорее всего, мясо исчезнет в натуральном виде", - написала кинорежиссер сегодня на своей странице в Instagram. Результаты работ остальных лабораторий будут представлены сегодня на выставке и отчетном концерте, посвященным закрытию фестиваля, добавила Манжеева.

Картину-фантазию о жизни без натурального мяса уличные художники закончили 13 июня, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов граффити Дорджи Утнасунов. Он уточнил, что вместе с ним над картиной работали художники Анри Давыдов и Баир Харцхаев.

"Мы изобразили производственный процесс будущего, когда заводы, корпорации будут выпускать искусственное мясо. Один из таких заводов у нас – в виде головы барана. По нашей задумке, так корпорации будут играть на ностальгии людей, симулировать производство настоящего мяса. Это как сейчас с некоторыми брендами: упаковка убеждает, что внутри находится что-то натуральное, хотя на самом деле там совсем другое. Продукт заводов в нашей фантазии – зеленые бараны. Зеленый цвет намекает на то, что искусственная баранина отвечает критериям "правильного питания". Но по композиции мы видим, что это не так", - пояснил идею граффити Утнасунов.