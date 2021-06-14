Претендент на пост премьера Армении подал в суд на Центризбирком

14 июня 2021, 17:00

Тигран Арзаканцян, выдвинутый оппозиционной Демократической партией Армении в премьер-министры, обжаловал в суде отказ ЦИК зарегистрировать его на выборах. ЦИК настаивает, что Арзаканцян не прошел по критерию постоянного проживания в стране.

Как сообщал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Национальное собрание Армении назначены на 20 июня, предвыборная кампания ведется уже неделю и отличается активностью. Для участия в выборах зарегистрированы 22 партии и четыре избирательных блока. По мнению политологов, итоги выборов предсказать трудно из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей.

Кандидат от Демократической партии Тигран Арзаканцян, претендующий на пост премьер-министра, подал в суд на ЦИК с требованием признать недействительным решение об отказе в регистрации на выборах. Административный суд Армении принял иск, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе партии.

ЦИК еще 10 июня признала регистрацию Тиграна Арзаканцяна недействительной из-за неточностей в поданных документах. Арзаканцян не смог доказать, что на протяжении последних четырех лет он постоянно проживал в Армении, а это обязательный критерий, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ЦИК. По подсчетам Центризбиркома, Тигран Арзаканцян до подачи документов отсутствовал в Армении 1005 дней из 1461.

"Со стороны Арзаканцяна была представлена справка о учебе в Московском информационно-технологическом университете. Он считает свое отсутствие в стране уважительным, но в справках сроки его обучения не совпадают с разницей семь месяцев. Кроме этого, в ответ на запрос из вуза ответили, что таких справок они не выдают", - отметил сотрудник ЦИК.

По его словам, в ответе ректора вуза говорится, что Тигран Арзаканцян учился в вузе только до сентября 2017 года, после чего он был отчислен за невыполнение договорных обязательств.

Ранее Тигран Арзаканцян дважды избирался в Национальное собрание Армении от Республиканской партии, лидером которой является третий президент страны Серж Саргсян. Неформальным "лидером и вдохновителем" Демократической партии Армении, вошедшей в предвыборную гонку на предстоящих парламентских выборах, объявила себя жена Арзаканцяна Наталья Ротенберг, которая ранее была замужем за российским миллиардером Аркадием Ротенбергом.

11 июня был арестован бывший мэр Армавира Рубен Хлгатян. Он обвинен в подкупе избирателей. Арест Хлгатяна призван увеличить шансы на победу нынешних властей, заявил представитель блока "Честь имею".

Арзаканцян - не настолько значимая фигура, чтобы власти целенаправленно отстраняли его от политической борьбы, считает политобозреватель Акоп Бадалян. "В решении ЦИК я не вижу никаких политических мотивов. Просто Центризбирком зафиксировал то, что есть на самом деле. Арзаканцян не проживал в Армении постоянно", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает, что Арзаканцян на самом деле не надеется на прохождение в парламент. "Скорее всего, он находится в связях с какой-то силой, по заказу которой он должен был распылить голоса на выборах. Это не новое для Армении явление - у нас всегда на выборах участвуют люди, которые в последний момент открывают партии и уводят какие-то голоса, тем самым решая какие-то определенные задачи", - заявил Акоп Бадалян.