Сторонники Кочаряна задержаны на акции протеста в Ереване

10 июня 2021, 13:14

Несколько десятков сторонников бывшего президента Роберта Кочаряна доставлены в полицию после стычек с силовиками перед зданием правительства Армении, где проходила акция протеста против участия Никола Пашиняна в парламентских выборах.

Как сообщал "Кавказский узел", в Армении на 20 июня назначены внеочередные выборов в Национальное собрание, предвыборная кампания началась 7-го числа. Никол Пашинян заявил избирателям, что воспримет свою победу на выборах как "стальной мандат" на "кадровый разгром" и отстранит от власти чиновников, которые использовали против него административный ресурс.

В предвыборный блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна вошли оппозиционная партия "Возрождающаяся Армения" и АРФ "Дашнакцутюн". При этом Кочарян находится под судом по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой говорится о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения", вышли сегодня на акцию протеста в Ереване около здания правительства, обвинив при этом врио премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабахе, сообщил сегодня News.am.

Силовики попытались задержать нескольких участников акции протеста, на что другие протестующие предприняли попытку отбить их у полицейских. После этого между участниками акции протеста и силовиками возникли стычки. В результате полиция начала активнее задерживать демонстрантов, в полицию были доставлены несколько десятков активистов, передало сегодня агентство "Новости-Армения".

Участники акции заявили, что полицейские провели первые задержания необоснованно. "Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей. Эти парни во время войны воевали за родину", – привел сегодня ТАСС слова активистки Кристины Варданян.

Силовики начали задерживать активистов после того, как протестующие выбросили в знак протеста перед зданием правительства нижнее белье, клубнику и конфеты. Дежурившие на месте проведения акции силовики потребовали убрать разбросанные предметы. Активисты не подчинились и после этого полиция начала задержания, пояснил сегодня "Sputnik Армения".

У здания правительства остались около двух десятков активистов. Они перекрыли улицу, однако через несколько минут также были разогнаны силовиками, сказано в публикации.

Во время своего выступления в рамках избирательной кампании Никол Пашинян заявил, что прежде солдат всячески унижали, перед ними бросали горсть конфет, и они "царапали землю", чтобы выхватить их. Эти слова вызвали широкий резонанс, Пашиняна обвинили в унижении солдат, передал сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что договоренность о внеочередных выборах была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением Армении в Нагорном Карабахе. Чтобы дать возможность провести внеочередные выборы, парламентское большинство нарочно отклонило кандидатуру своего лидера, премьер-министра Никола Пашиняна. Теперь он, как и другие министры, временно исполняет свои обязанности. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". "Кавказский узел" также подготовил биографическую справку о Николе Пашиняне. Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".